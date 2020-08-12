Путин поручил проанализировать обоснованность высоких цен на Камчатке

Президент России Владимир Путин отметил, что из-за высокого уровня цен на Камчатке реальные доходы "не такие уж и большие", как выглядят на бумаге. Он поручил врио губернатора края Владимиру Солодову вместе с Федеральной антимонопольной службой "самым внимательным образом взглянуть" на деятельность монополистов в регионе.

В ходе встречи в режиме видеоконференции глава государства отметил, что уровень доходов граждан на полуострове "неплохо смотрится". Камчатский край занимает восьмое место по уровню доходов населения в стране. Однако из-за очень высоких цен "реальные доходы не такие уж и большие получаются", констатировал Путин.

- Нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке, - призвал он. - Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано.

По словам президента, следствием ситуации с реальными доходами становится, в частности, отъезд населения в другие регионы. Впрочем, темпы депопуляции сократились, заметил Путин.