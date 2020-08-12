Президент России Владимир Путин отметил, что из-за высокого уровня цен на Камчатке реальные доходы "не такие уж и большие", как выглядят на бумаге. Глава государства поручил врио губернатора края Владимиру Солодову "самым внимательным образом взглянуть" на деятельность монополистов в регионе. В ходе встречи с главой региона российский лидер также поддержал ряд его инициатив.

Владимир Путин предложил в первую очередь поговорить о борьбе в регионе с коронавирусом. Его собеседник подчеркнул, что именно эта задача стала для него главной с момента назначения. "Ситуация была крайне тяжелой, мы фиксировали до 70 госпитализаций ежедневно по состоянию на конец мая. Свободных коек практически не было", - рассказал Солодов. Однако в итоге удалось справиться. В этом, кстати, особенно помогли московские власти - оборудованием и медиками. "Сегодня нам удалось переломить ход эпидемии", - заявил врио губернатора.

Однако пандемия очень остро высветила проблемы здравоохранения на Камчатке. Так, краевая больница расположена в старых зданиях с износом до 90 процентов - мало того, они не соответствуют требованиям сейсмической безопасности. По словам Солодова, жители региона ждут новую больницу 15 лет. Стройка была заморожена из-за нехватки средств - на достройку требуется 8,4 млрд рублей. Глава региона попросил президента поддержать этот проект, который позволит вывести здравоохранение на Камчатке на качественно новый уровень.

"Да, я знаю об этих проблемах... И, разумеется, будет поручение правительству вместе с вами, - ответил Путин. - Конечно, больница нужна. Вы правильно сказали, что ситуация с коронавирусом обострила эту проблему, и стало очевидным, что этого не хватает".

Впрочем, и в этих условиях, по словам президента, регион неплохо справляется с коронавирусом. "Количество коек вы действительно нарастили серьезно, по-моему, в пять с лишним раз, и в общем и целом показали работоспособность всей вашей команды по этому направлению, - отметил он. - Вам за это спасибо. А над больницей поработаем".

Еще одна проблема, о которой рассказал врио губернатора: добыча газа в регионе так и не вышла на планируемый уровень, поэтому власти не могут обеспечить энергетическую безопасность региона. Дефицит предлагается заместить за счет СПГ в рамках проекта, которым занимается "НОВАТЭК". Президент обещал посодействовать. "Это хороший источник, надежный, - сказал он. - Давайте поработаем вместе".

В ходе разговора с Солодовым Владимир Путин поддержал проект расширения доступа жителей Камчатки к интернету. Предлагаемый маршрут пройдет по суше и позволит охватить широкополосной связью практически весь север региона, рассказал врио губернатора. "Это правильная идея", - отреагировал президент.

Еще один проект, одобренный главой государства, - интерактивный музей воинской славы Камчатского края. По словам Солодова, в экспозиции планируется отобразить Курильскую десантную операцию и другие сражения, начиная с героической обороны Петропавловска-Камчатского в 1854 году. "Обязательно Федерация тоже должна поучаствовать, согласен", - сказал Владимир Путин.

Выслушав предложения собеседника и обещав дать поручения, глава государства и сам поставил перед ним задачи. Президент напомнил, что Камчатский край занимает восьмое место по уровню доходов населения в стране. Однако из-за высокого уровня цен реальные доходы "не такие уж и большие", отметил он. Владимир Путин поручил врио губернатора вместе с Федеральной антимонопольной службой "самым внимательным образом взглянуть" на деятельность монополистов в регионе. "Я понимаю, все связано с издержками... Но не уверен, что это всегда обосновано", - добавил он.

Федеральный центр поможет в строительстве краевой больницы на Камчатке

Кроме того, глава государства обратил внимание Солодова на финансовые сложности региона. "Доходы-то в целом у края неплохие, почему исполнение бюджета дефицитное, почему достаточно низкий уровень финансовой самообеспеченности? Я вас прошу самым внимательным образом все эти проблемы решить", - сказал Путин. При этом он отметил положительные тенденции: экономика региона растет лучше, чем в среднем по стране, хорошие темпы набрали промышленность и агропром. Кроме того, на Камчатке "хорошие инвестиционные тенденции", а безработица остается на достаточно низком уровне. "Опираясь на весь этот позитив, нужно, конечно, избавляться от проблем, которых еще достаточно на Камчатке, - заметил Владимир Путин. - И двигаться дальше, имея в виду перспективные планы развития этой замечательной, очень богатой и красивой территории России. Я хочу пожелать вам успехов".