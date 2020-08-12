Сергей Шойгу посетил Амурский судостроительный завод

Во время рабочей поездки на Дальний Восток министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил посетил Амурский судостроительный завод.

"Он проинспектировал ход строительства гособронзаказа и провел короткое рабочее совещание непосредственно на стапелях, где продолжается строительство четвертого серийного корвета проекта 20380 для Минобороны", - сообщили "РГ" в пресс-службе завода.

В скором времени предприятию могут поручить выполнение еще одного серийного заказа на строительство корветов для оборонного проекта. Планируется, что контракт на строительство между Объединенной судостроительной корпорацией и министерством обороны подпишут во время форума "Армия-2020".

Как отметил представитель Тихоокеанского флота, несмотря на то, что строительство военных кораблей сопровождалось некоторыми проблемами, в целом сотрудничеством с судостроительным заводом командование довольно. Два корвета флот уже получил, третий вскоре будет передан. Эти корабли полностью устраивают ТОФ.