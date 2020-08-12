Шесть корветов закажет Минобороны на Амурском судостроительном заводе

Амурский судостроительный завод может получить заказ от Министерства обороны России на строительство шести корветов для Военно-морского флота. Как сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, с октября на судостроительном заводе будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств с учетной ставкой 5%.

Он рассказал, что на предприятии по поручению Владимира Путина планируется заключить контракт на строительство шести корветов.

Шойгу подчеркнул, что до конца 2028 года на реализацию государственного оборонного заказа в Хабаровском крае выделят до 630 млрд рублей. "Это положительным образом скажется на региональном бюджете", - добавил он.