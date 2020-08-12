12 августа глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки на Дальний Восток посетил в Комсомольске-на-Амуре два оборонных предприятия - Амурский судостроительный и авиационный заводы.

Сергей Шойгу и исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осмотрели авиазавод, на котором будут производить Су-57. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Оба производства имеют контракты с минобороны, и Шойгу интересовала не только своевременность исполнения этих заказов, но и технологическая возможность нарастить выпуск военной продукции.

На Амурском судостроительном заводе, где сейчас делают два корвета проекта 20380 и четыре малых ракетных корабля проекта 22800, министр откровенно сказал, что цель его приезда - "лично разобраться, готово ли предприятие не только выполнить гособоронзаказ, но и принять решение о его способности построить еще шесть корветов за восемь лет". Шойгу подчеркнул, что в таком расширении производства заинтересовано не только минобороны. Оно исключительно важно для экономики Хабаровского края и страны в целом. Ведь, по словам министра, это "рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет - 15 млрд и более 100 млрд - в федеральный бюджет, ритмичность работы предприятия до 2028 года".

Шойгу заверили, что завод к такой работе готов, но многое будет зависеть от кооперации. Ответ, похоже, министра не устроил. "Если вы головной исполнитель, вы должны за это отвечать. Мне уже видно, что нужны серьезные капитальные вложения и плотное взаимодействие с руководством края", - заявил он. Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал помочь предприятию с подбором высококвалифицированных кадров.

На авиазаводе, где собирают истребители Су-35С и многофункциональные комплексы пятого поколения, гендиректор компании "Сухой" Илья Тарасенко рассказал Шойгу, что по контракту с минобороны предприятие должно построить в ближайшие семь лет 76 самолетов Су-57. Кроме того, в этом году завод уже передал заказчику четыре самолета Су-35С для пилотажной группы "Русские витязи", причем одну - досрочно. До конца года в ВКС России поступят еще шесть машин. "Такая загрузка позволяет обеспечить динамичное развитие предприятия и достойные условия труда для наших сотрудников", - отметил Тарасенко.

Министр обороны оценил готовность производственной базы авиазавода к выполнению масштабных военных заказов. Он в том числе побывал в цехе обработки алюминиевых сплавов - одном из самых современных в России. Интересовало Шойгу и агрегатно-сборочное производство, где нескольких лет успешно работает поточная линия по строительству Су-35С.

Агрегаты самолета поступают в специализированные цехи для стыковки составных частей фюзеляжа, который затем передают для окончательной сборки. Там собирают крылья, кили, шасси, идет монтаж электро- и радиооборудования, на самолет устанавливают двигатели. Проверку работоспособности систем готовой машины выполняют на Летно-испытательной станции завода. Там же начинаются ее испытания.

Параллельно с этим в агрегатно-сборочных цехах предприятия идет поэтапная реализация проекта поточной линии для сборки Су-57.

На совещании в Комсомольске-на-Амуре Сергей Шойгу объявил, что до конца года минобороны заключит дополнительный контракт с компанией "Сухой" на поставку многофункциональных истребителей Су-35С. Реализация этих программ позволит предприятию обеспечить загрузку и сохранить рабочие места для более чем 10 тысяч человек.