В Якутии задержали депутата Госсобрания по подозрению в подкупе

В Якутии задержали депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главу общины сельхозкооператива кочевая родовая община "Тяня" по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По данным следственного управления СК РФ по региону, через участок кооператива проходит автомобильная дорога, используемая одному из крупных золотодобывающих компаний.

Подозреваемый, шантажировал руководство предприятия, угрожая запретить проезд и требуя заключить договор по перевозке каменного угля по завышенной цене с фирмой своего знакомого.

За сотрудничество при заключении контракта депутат получил 4,8 миллиона рублей.

Парламентария задержали, сейчас по уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.