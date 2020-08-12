В Якутии задержали депутата Госсобрания по подозрению в подкупе

Новости

Израиль поразил объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой 03:57
Жертвами ураганного ветра в США стали два человека 03:15
Правоохранители вернули ситуацию в Минске под свой контроль 02:54
Трамп: США произведут 600 миллионов доз вакцин от COVID-19 02:39
Россотрудничество перейдет к гуманитарному влиянию на другие страны 01:57
"Волна холода" в европейской части России закончится на следующей неделе 01:55
"Краснодар" начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-офф 01:43
Трамп раскритиковал выбранного Байденом кандидата в вице-президенты 01:33
В Нидерландах обнаружена крупнейшая в истории нарколаборатория 01:15
Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США 00:40
На Сахалине после шторма на берегу обнаружили неизвестное существо 00:18
"Рубин" назвал судью Иванова лучшим игроком матча с "Локомотивом" 00:07
Кабмин выделит средства на доплаты классным руководителям 00:00
В Минске начались столкновения правоохранителей и протестующих 11.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 11.08.2020
Следователи выяснят причины вспышки COVID в летнем лагере под Иваново 11.08.2020
Слуцкий раскритиковал арбитров после матча "Рубин" - "Локомотив" 11.08.2020
ЦБ досрочно сменил совет директоров Минбанка 11.08.2020
Следователи проводят проверку по факту гибели протестующего в Минске 11.08.2020
Франция ужесточила меры по ношению масок и запреты на массовые мероприятия 11.08.2020
МИД Беларуси готов представить доказательства иностранного вмешательства в дела страны 11.08.2020
Федун прокомментировал объяснения судей матча "Спартак" - "Сочи" 11.08.2020
МЭР разработало проект развития Северо-Кавказского ФО до 2025 года 11.08.2020
Минобороны сообщило о 9 673 пациентах, вылечившихся от коронавируса 11.08.2020
Леонид Слуцкий удален в перерыве матча "Рубин" - "Локомотив" 11.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 04:01
Рубрика: Происшествия

В Якутии задержали депутата Госсобрания по подозрению в подкупе

Текст: Артем Красиков

В Якутии задержали депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главу общины сельхозкооператива кочевая родовая община "Тяня" по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Против якутского депутата возбудили дело за избиение подчиненного

По данным следственного управления СК РФ по региону, через участок кооператива проходит автомобильная дорога, используемая одному из крупных золотодобывающих компаний.

Подозреваемый, шантажировал руководство предприятия, угрожая запретить проезд и требуя заключить договор по перевозке каменного угля по завышенной цене с фирмой своего знакомого.

За сотрудничество при заключении контракта депутат получил 4,8 миллиона рублей.

Парламентария задержали, сейчас по уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Кабмин выделит средства на доплаты классным руководителям
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова
"Зенит" победил "Ротор" в матче первого тура РПЛ
Видео: В квартире москвича обнаружили тысячи патронов и гранаты
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки