В Приморье более 200 детей отдыхали в нелегальных летних лагерях

В Приморском крае 216 детей отдыхали в нелегальных лагерях, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Несанкционированные учреждения во Владивостоке, Уссурийске и Хасанском районе не были включены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории края. А в одном из них выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Это установлено в ходе проверки исполнения законодательства об основных гарантиях прав ребенка. По требованию прокуратуры все дети были вывезены из мест нелегального отдыха.

Внесены представления об устранении нарушения законодательства. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования поставлены на контроль в прокуратуре Приморья.