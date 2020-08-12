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12.08.2020 04:59
Рубрика: Власть

В Приморье более 200 детей отдыхали в нелегальных летних лагерях

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае 216 детей отдыхали в нелегальных лагерях, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В Забайкалье эвакуировали детский лагерь из-за угрозы подтопления

Несанкционированные учреждения во Владивостоке, Уссурийске и Хасанском районе не были включены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории края. А в одном из них выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Это установлено в ходе проверки исполнения законодательства об основных гарантиях прав ребенка. По требованию прокуратуры все дети были вывезены из мест нелегального отдыха.

Внесены представления об устранении нарушения законодательства. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования поставлены на контроль в прокуратуре Приморья.

В регионах Власть Право Административное право Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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