В Забайкалье нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика

В Забайкальском крае в озере найдено тело восьмилетнего мальчика, пропавшего восьмого августа в селе Новая Заря Ононского района.
"Сейчас на место обнаружения выехала следственно-оперативная группа. Специалисты тщательно осмотрят тело, допросят очевидцев, после чего направят его для производства судебной медицинской экспертизы", - сообщает СУ СКР по региону.
Для помощи в расследовании уголовного дела в Забайкалье прибыли сотрудники Главного управления криминалистики СК РФ.
В поисках ребенка принимали участие сотрудники полиции, волонтеры и работники местной администрации.