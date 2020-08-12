В Забайкалье нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика

В Забайкальском крае в озере найдено тело восьмилетнего мальчика, пропавшего восьмого августа в селе Новая Заря Ононского района.

"Сейчас на место обнаружения выехала следственно-оперативная группа. Специалисты тщательно осмотрят тело, допросят очевидцев, после чего направят его для производства судебной медицинской экспертизы", - сообщает СУ СКР по региону.

Для помощи в расследовании уголовного дела в Забайкалье прибыли сотрудники Главного управления криминалистики СК РФ.

В поисках ребенка принимали участие сотрудники полиции, волонтеры и работники местной администрации.