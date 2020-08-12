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12.08.2020 06:06

В Забайкалье поступило 12 передвижных флюорографов

Текст: Дина Непомнящая
По национальному проекту "Здравоохранение" в Забайкальский край доставили 12 передвижных флюорографов. 11 августа машины поступили в распоряжение Читинской и Балейской центральных районных больниц, Фтизиопульмонологического центра и Агинской туберкулезной больницы.

- Это наши очередные шаги по обеспечению больниц передвижными медицинскими комплексами. Сегодня мы вручили ключи от второй партии передвижных флюорографов, которые мы получили в этом году и направляем в районы. Первые были отправлены в Петровск-Забайкальскую, Краснокаменскую, Могойтуйскую, Могочинскую больницы. В пути еще четыре - для Хилокской, Карымской, Нерчинской и Борзинской. Также мы приобретаем пять маммографов, приобрели и направили более десяти фельдшерско-акушерских пунктов, они уже начали работу. Укомплектованность центральных районных больниц подходит к нормативным, - рассказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
В Забайкалье поступили 15 передвижных ФАПов

По словам главы края, в этом году только по линии нацпроектов регион получил почти три миллиарда рублей на медицинское оборудование, оснащение краевых, городских и центральных районных больниц.

Мобильный флюорографический кабинет - это фургон, над дверью которого установлена тепловая завеса, чтобы его можно было использовать в любое время года. Внутри установлено все необходимое для обследования пациента. В рентгенозащитной кабине флюорографа во время приема пациентов работает бактерицидный облучатель непрерывного действия. Стоимость одного комплекса составляет порядка десяти миллионов рублей.

- У нас есть старая машина, которую мы заменим, эта намного лучше, поскольку она цифровая. Охват населения по таким мобильным группам будет около 20%. В первую очередь мы поедем в отдаленные села, где нет фельдшера - за 90-100 километров от Читы. Это села Оленгуй, Ленинск, Гонгота, Сохондо", - отмечает главный врач Читинской центральной районной больницы Геннадий Емельянов.

Врач-рентгенолог этого медучреждения Олеся Астраханцева считает, что такой передвижной флюорографический кабинет даже обладает рядом преимуществ перед стационарным. Комплекс малодозовый и может за час принять до 50 пациентов, а значит обследовать можно большее число людей.

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