В Забайкалье уничтожили более тысячи свиней из-за вируса АЧС

В двух селах Красночикойского района Забайкальского края выявили вирус африканской чумы у домашних свиней. Из-за этого пришлось уничтожить 1213 и изолировать 1056 животных, чтобы не допустить распространение болезни в соседний регион, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

По результатам исследования известно, что вирус занесен дикими кабанами. В республике усилены меры по недопущению опасного заболевания на территорию субъекта.

"Рекомендуется соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания свиней, приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием. Также необходимо содержать скот безвыгульно, не допускать контакта с другими животными и посторонними людьми", - отмечается в сообщении.