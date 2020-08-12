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12.08.2020 11:21
Рубрика: Власть

Василий Орлов предложил создать запас дорогостоящих лекарств на осень

Текст: Татьяна Дмитракова
Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространения новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-2019.
Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области
Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области нарастающим итогом выявлено 2997 случаев этой болезни. 1930 человек выписаны из стационара с выздоровлением. И хотя показатель заболеваемости в регионе - 379,35 на 100 тысяч населения (что ниже, чем в среднем по России, - 607,9 на 100 тысяч), оптимистичных прогнозов о развитии ситуации специалисты пока не делают.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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На заседании рабочей группы глава Приамурья задал вопрос, который волнует область: "Будут ли доведены до регионов требования по количеству коек, которые должны быть развернуты в случае ухудшения эпидемиологической обстановки?"

- Что касается свободных и занятых коек - готовим дополнения в существующий приказ, который позволит максимально оказывать плановую медицинскую помощь населению, - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Накануне на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации эту тему поднимал и глава кабинета.

- Даже в условиях повышенной нагрузки в осенне-зимний период наши больницы и поликлиники должны работать стабильно, а люди - получать экстренную и плановую медицинскую помощь в полном объеме. При этом в регионах обязательно должен быть сохранен резерв специализированных коек для лечения больных коронавирусом. И в том числе - для оказания помощи пациентам с осложнениями гриппа, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. - Несмотря на то что ситуация в стране продолжает постепенно улучшаться, мы ведем постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь, а главное - продолжаем проводить массовое тестирование граждан на наличие инфекции. Это по-прежнему остается одной из мер противодействия распространению коронавируса.

В Приамурье уже проведено 196677 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.

- Для эффективного лечения очень важно быстро и как можно более точно определить степень поражения легких. Поэтому диагностике уделяется особое внимание, - отметила заместитель главного врача по медицинской части Благовещенской городской клинической больницы (БГКБ), пульмонолог Татьяна Орлова. - Поражения легочной ткани по типу "матового стекла" можно увидеть только на компьютерном томографе.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области
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В БГКБ уже выполнено 6300 компьютерных томограмм, ежесуточно проводится по 50-60 исследований.

Василий Орлов также обратил внимание на обеспеченность медикаментами и предложил создать на федеральном уровне стратегический запас дорогостоящих лекарств на случай возврата коронавирусной инфекции.

Михаил Мурашко заверил, что дефицита препаратов не предвидится.

- Есть достаточное количество отечественных и зарубежных компаний, которые поставляют медикаменты для лечения ОРВИ, гриппа, пневмоний. В плане мероприятий по борьбе с заболеваниями, вызванными вирусом COVID-2019, предусмотрены средства на создание резерва лекарственных препаратов, - объяснил министр здравоохранения РФ.

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