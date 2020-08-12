Международная федерация баскетбола в преддверии назначенной на 18 августа жеребьевки обнародовала состав участников мужского Кубка ФИБА Европы. Среди этих команд - российский клуб Единой лиги "Парма" (Пермская область).

Также в турнир заявились представители таких серьезных в баскетбольном отношении стран Старого Света, как Италия, Турция, Израиль.

Кубок ФИБА Европы - объективно четвертое по силе соискателей трофея мужское клубное соревнование на континенте после Евролиги, Еврокубка и Лиги чемпионов ФИБА.

Турнир, в котором выступят пермяки, в нынешнем виде существует с сезона-2015/16. Трофей завоевывали немецкий "Скайлайнерс" (Франкфурт), французский "Нантер", итальянские "Венеция" и "Динамо" (Сассари). Минувшей весной победитель не был определен, розыгрыш Кубка был остановлен перед полуфиналами. Высшее достижение у наших клубов - четвертое место красноярского "Енисея" в 2016-м.