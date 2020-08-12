В воспитательную колонию на семь лет отправится 15-летний подросток из поселка Большевик города Вольска Саратовской области. Он пытался поджечь одноклассников и учителей в родной школе, а когда понял, что замысел не удался, в сердцах ударил топором случайно подвернувшуюся под руку шестиклассницу.

На минувшей неделе районный суд огласил приговор по этому нашумевшему делу. Поскольку на скамье подсудимых оказался несовершеннолетний, заседания проходили в закрытом режиме, а его имя до сих пор не разглашается, но стали известны подробности преступления. Возможно, они помогут лучше понять подростков, которые развязывают со школой реальную войну.

Атака на школу

Нападение произошло в конце мая прошлого года, когда юноша явился на экзамен с "коктейлем Молотова" и топором.

"Мы пишем экзамен по математике, дверь открыта. Наш одноклассник проходит мимо, учительница окликает его. Он говорит: "Сейчас, подождите" - и идет к физичке. Наверное, хотел вообще ее убить, но в тот день ее не оказалось в школе. Потом мы сидим и видим, как он что-то бросает в класс. Компьютер вспыхивает, сыплются искры, все бегут к двери. Я тоже бегу сломя голову, прыгая через две-три ступеньки. Потом мы долго стоим у остановки и ревем, потому что очень страшно..." - вспоминает о нападении на школу в Вольске одна из учениц.

Как позже установило следствие, нападавший бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в класс, где на тот момент находились 18 учеников и учитель. Вторую метнул в другого педагога уже в коридоре. К счастью, крупного возгорания не произошло, но в школе началась паника. Испуганные дети и учителя выбегали из классов, пытаясь скорее покинуть здание.

Атаковавший школу ученик на этом не остановился. Он ударил топором пробегавшую мимо него шестиклассницу, имя которой даже не знал. Удар тяжелым орудием, совсем не похожим на обычный колун для дров, а будто заимствованным из компьютерной игры, пришелся девочке в лоб. С помощью санавиации пострадавшую доставили в больницу Саратова. К счастью, школьница осталась жива, но частично лишилась зрения, медикам не удалось сохранить глаз.

Вердикт суда

Нападавший подросток с места преступления скрылся. В тот же день, как только подтвердилась его причастность к беспорядкам в школе, он был задержан. Больше полугода длилось следствие. Время требовалось для проведения многочисленных экспертиз, в том числе психиатрической, чтобы оценить душевное состояние подростка. Его признали вменяемым и отдававшим отчет в происходящем.

В январе уголовное дело против него было передано в суд. Потерпевшими по нему проходили 21 человек. Действия подростка квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии. При этом суд расценил его действия как совершенные с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Смягчающих обстоятельств установить не удалось.

Суд приговорил 15-летнего молодого человека к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и удовлетворил иск потерпевшей стороны на миллион рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. Кто-то посчитал, что с ребенком на скамье подсудимых обошлись очень строго, никто же не погиб. Кто-то решил, что мало дали, надо было по всей строгости закона, чтобы другим неповадно стало.

Но жалко в этой истории почему-то всех: и ни в чем не повинную девочку, жизнь которой в один миг резко перевернулась, и ее родителей, и мать осужденного подростка, даже его самого, запутавшегося в собственных мотивах и убеждениях.

Портрет воинственного школьника удалось составить благодаря многочисленным видеороликам, записанным им самим и выложенным в соцсетях и на интернет-платформах в свободном доступе. На вид обычный школьник, как говорится, без особых примет. Ну, не очень хорошо учился, пропускал уроки. Но таких же много. Что подвигло его взяться за оружие - этот вопрос мучает больше всего.

Какой был мальчик

Семья осужденного подростка не считалась неблагополучной и на учете не состояла. По словам матери, сын никогда не наблюдался у психиатра, не играл в компьютерные игры, как принято считать в таких случаях. Любил смотреть сериалы - с кем не бывает?

Накануне нападения на школу ничего неординарного она не заметила. Не было ни обид, ни громких выяснений отношений. Она воспитывала сына одна, очень старалась для него. Все у мальчика было, и даже модный телефон, на который он записывал себя и выставлял в соцсети под вымышленным именем.

На одном из последних роликов видно, как он бежит по улице и тяжело дышит, но не выпускает из рук телефон с включенной камерой:

- Чертовски провалился... Я не такой... Для меня это сложно - убийство человека. Я девочку в голову ударил. Мне так жалко... - бормочет он на камеру.

А за его спиной в этот миг, словно по тонкому режиссерскому замыслу, мелькают сверкающие на солнце купола местной церкви.

Поставили галочку

После случившегося в Саратовской области усилили охрану школ. Появились кнопки вызова полиции там, где их еще не было. Исследовательский центр провел опрос среди местной молодежи, результаты которого показали, что у большей части школьников экстремистские идеи не находят отклика. Классным руководителям рекомендовали внимательнее присмотреться к учениками чаще проводить с ними профилактические беседы.

В феврале этого года сотрудники ФСБ задержали в Саратове еще двух подростков 14 и 15 лет. По версии следствия, они готовили массовое убийство в своей школе. Перед каникулами планировали убить около сорока человек. Подобные истории с пугающей регулярностью происходят и в других городах России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн высказал предположение, что к подобным трагедиям приводит низкая численность сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

- Проблемы есть в системе работы подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, которые сегодня, к сожалению, кардинально сокращены. Если раньше в ряде регионов каждая школа обслуживалась конкретно закрепленным за ней инспектором по делам несовершеннолетних, то сегодня этого нет, что, конечно же, плохо, - высказался после трагедии в Вольске Александр Хинштейн.

С ним согласна и директор некоммерческой организации "Наука и партнерство" Елена Панферова, работающая с трудными подростками.

- В результате оптимизации во многих школах сократили психологов и специалистов по профилактической работе с трудными подростками. Эти обязанности передали полиции. Но представьте молодого сержанта, у которого и без того полно дел и на которого это взвалили. У него зачастую нет ни житейского опыта, ни специальной квалификации в работе с детьми. И такая беда длится уже не один год, - говорит автор методик работы с юными правонарушителями Елена Панферова. - Уровень профессионального выгорания у специалистов в этой среде очень высок, особенно если им приходится работать за три копейки.

Обычно оценка работе органов системы профилактики в муниципалитете дается после ЧП. Но на бумаге оказывается, что все сработали грамотно, а побудившими мотивами для совершения преступления оказывается хулиганство.

Компетентно

Александр Саврасов, детский психолог:

- Подростки подвержены идеализации действительности и созданию кумиров. Есть такое выражение - собезьянничал: кто-то сделал и прославился, остальные за ним стали повторять. Эта схема работает с детскими суицидами, с показушной травлей в школах, с вооруженными атаками. Очень много таких сцен показывают СМИ, соцсети, искусство. Вспомните Раскольникова, он мучился главным вопросом - тварь он дрожащая или право имеет. Отчасти современные стрелки в школах ставят перед собой ту же задачу. В Америке доступно огнестрельное оружие, у нас в ход идут подручные материалы. Как правило, это думающие и страдающие дети, которым не повезло. Им не встретился достойный образец для подражания, им никто не протянул вовремя руку помощи, не открыл перспективы для дальнейшего роста и развития. Школа в последнее время устранилась от задачи развития и воспитания. Даже обучение строится по принципу "не хочешь - никто не заставляет". Но поскольку вся жизнь подростка проходит в школьных стенах, именно на них обрушиваются в первую очередь его гнев, недовольство и агрессия этим первым звоночкам нужно прислушаться, взять на заметку и сместить приоритеты. Главное - не баллы по ЕГЭ и не рейтинг школы, а жизненный опыт, с которым выходят ее ученики.