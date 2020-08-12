К написанию этой статьи корреспондента "РГ" подтолкнул личный опыт. Отобранный у кошки слеток воробья заставил прошерстить интернет в поисках правильных действий. Отдать зоозащитникам? В зоопарк? А кому нужен обычный воробей? Оставить у себя и попытаться выкормить?

Забегая вперед, скажу сразу: эта история закончилась печально - воробьишку спасти не удалось. Но опыт привел к попытке сформулировать правильный порядок действий для тех, кто случайно наткнется на желторотого птенца и попытается ему помочь.

Белевская Пастила предпочитает мышей

Нижегородка Татьяна Фалина несколько лет выхаживает диких птиц. Постоянную прописку в ее доме имеет ворона Петра, которая в итоге стала помощницей своей хозяйки в спасении птенцов. Татьяна говорит, что Петра помогла ей поставить на крыло найденного вороненка. Диких птиц, выкормленных человеком, очень сложно вернуть в природу, поскольку их никто не учит охотиться, общаться с сородичами. Но вот с вороненком-найденышем помогла "приемная мама": она быстро научила птенца всем вороньим премудростям, поэтому подросшего питомца можно было без опасений выпустить. Сейчас семья Фалиных выхаживает сразу несколько птиц. Среди них - сова и стрижонок.

Сова Пастила приехала к своей новой хозяйке из Тулы. Ее нашли в Белеве, поэтому с именем определились быстро.

- Совенка взяли энтузиасты, которые занимаются выхаживанием птиц. Но это занятие настолько хлопотное и дорогое, что каждый лишний клюв зоозащитники пытаются передать в руки новых хозяев. Я согласилась взять Пастилу. Совенка нашли в лесу местные жители. И решили, что раз слеток сидит в кустах, значит надо взять его домой и помочь. Это была первая ошибка, - рассказывает Татьяна.

Дело в том, что слетки сов днем часто сидят в кустах. Родители учат их охотиться, вставать на крыло. И если птенец здоров - лучше его не трогать.

"Вторая ошибка в том, что они начали кормить его дома, начитавшись в интернете советов, - продолжает Татьяна. - А нужно было сразу обратиться к специалистам, которые бы сказали: птенца необходимо срочно вернуть туда, где его нашли. У птиц слабое обоняние, это миф, что родители его не примут. А вот через две недели питания говяжьим фаршем было уже поздно. У совенка начался рахит. Лучшая пища для сов - это мыши, и обычный фарш их не заменит. Поэтому птенца пришлось лечить".

Выпускать на природу Пастилу было уже поздно, поэтому его спасением занялись люди. Совенку сделали анализы, назначили лечение. Коллега привез Пастилу из Тулы в Нижний Новгород. Татьяна говорит, что теперь птица не сможет прожить без человека.

- Когда человек подбирает слетка, чаще всего он совершает ошибку, - считает Татьяна. - Но если он взял на себя такую ответственность , то не стоит пытаться переложить ее на кого-то другого, зоозащитников или зоопарк. Однако выходить любого птенца - это деньги и время.

Пережить "стрижепад"

С Татьяной Фалиной согласны и экологи. Руководитель нижегородского экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов записал видео, в котором подробно рассказал о ежегодном летнем "стрижепаде" и его последствиях. По его мнению, решением проблемы могла бы стать организация в приволжской столице реабилитационного центра для птиц. В некоторых регионах такие приюты есть.

"Молодые стрижата очень часто пытаются преждевременно вылетать из гнезда и оказываются на земле, и люди спасают этих птенцов. Дальше перед человеком встает вопрос: а куда вот это, спасенное, девать? И он обращается в различные инстанции, в том числе к нам. Увы, мы не приют, у нас нет ни помещений, ни сотрудников для ухода за птицами. Мы можем только проконсультировать, подсказать, где найти материалы по выкармливанию стрижей, где купить корм, и ответить на некоторые вопросы. Наши сотрудники из орнитологической лаборатории летом выкармливают несколько стрижей у себя дома - но они физически не могут забрать всех найденных птиц", - написал у себя в Facebook Асхат Каюмов.

Почем килограмм сверчков?

Нижегородец Александр Владимиров пару лет назад взял на себя ответственность по спасению стрижонка. Выходить птицу удалось. Правда, задача оказалась не из легких.

- Птенец ест каждые два часа и днем и ночью. Обычный корм ему давать нельзя - всякие яичные желтки, творожок, фарш приведут к гибели. Дождевые черви - тоже не вариант. Оптимально - сверчки. За один раз он съедал несколько штук. Поэтому я решил заказать из Москвы партию замороженных: так дешевле, - вспоминает он.

Однако засовывать в клюв птенцу целого сверчка нельзя. Нужно отделить от него хитиновый панцирь, измельчить остатки, смешать с теплой водой и использовать это пюре в качестве корма.

- А параллельно нужно отбиваться от домочадцев, которые "сердобольно" пытаются подкормить орущего птенца хлебом и крупой, - смеется Александр.

Затратный и по деньгам, и по времени уход за птенцом занял у нижегородца около месяца. Когда стриж начал летать, Александр выпустил его к сородичам. О своем опыте он не жалеет, но предупреждает всех, что взять на себя заботу о слетке - это большая ответственность и немалые силы.

Ради интереса корреспондент "РГ" попыталась выяснить, почем продаются сверчки. Поиск в интернете вывел на цену 2-5 рублей за штуку. Мы не стали вдаваться в подробности их разновидностей и прочего. Но очевидно, что несколькими сотнями рублей выхаживание стрижа не обойдется.

Что делать, если вы нашли птицу

Свои рекомендации опубликовал областной комитет по охране объектов животного мира. Все зависит от того, какого птенца нашел человек. Если на земле сидит стриж, то ему не обойтись без помощи. Даже если он здоров, взлететь самостоятельно он не сможет.

"Если вы обнаружили птенца на земле, можно ему помочь. Но предельно осторожно, чтобы не повредить оперение, иначе птица никогда не сможет летать. Помните, стрижи не умеют ходить по ровной поверхности. Поэтому нужно поднять его повыше, чтобы он смог взлететь. Но подбрасывать нельзя - возможно, птица при падении ушиблась либо у нее обезвоживание или перегрев, - поясняют в комитете. - Так же стоит поступить и со взрослой птицей".

Большинство других слетков, если они здоровы, лучше не трогать. Птицы учат их летать.

"Слетки сидят на кустах, деревьях, изредка - земле. Их родители отлично знают, где они находятся, и продолжают исправно приносить им корм. Когда птенца пытается подобрать человек, родители кружат вокруг с тревожными криками или, наоборот, предпочитают держаться подальше, чтобы спасти других птенцов. Некоторые виды "отводят" хищника (и человека в том числе), имитируя сломанное крыло", - подчеркнули в комитете госохотнадзора.

Если человек берет на себя заботу о дикой птице, то он должен понимать, что, скорее всего, она не выживет в природе, если он захочет ее выпустить на волю. Исключений немного: стрижи - одни из них.

Читателю на заметку

Как определить, нужна ли птице помощь?

Нужно ощупать птице грудку - там находится килевая кость, которая сильно выдается вперед.

Когда птица в нормальном состоянии, кость прощупывается.

Если же кость торчит будто лезвие ножа, а мышцы впалые - значит птица истощена, ей требуются забота и уход, скорее всего, без человека она не выживет.

У ожиревшей птицы килевая кость практически не будет прощупываться.

Стоит помочь явно травмированной птице, хотя ее шансы на выживание минимальны.