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12.08.2020 08:50
Рубрика: Спорт

Вкатились на пьедестал

Нижегородские мотогонщики вновь подтвердили свой класс
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 178(8232)
Мотогонщики приволжской столицы отлично выступили на втором этапе шоссейно-кольцевых гонок International Motoring Cup (Моторинг), прошедшем 9 августа на питерском автомотодроме "Игора драйв".
Серебро с оттенком золота Фото: Владимир Карзаев Серебро с оттенком золота Фото: Владимир Карзаев
Серебро с оттенком золота Фото: Владимир Карзаев

Четырнадцатилетняя Анастасия Белякова из команды-партнера "Российской газенты" Chrome Racing опять взяла золото на кубке Motorrika R3 Cup (первую победу в нынешнем сезоне она одержала там же в прошлом месяце - "РГ-Неделя" рассказала об этом в номере от 29 июля), а Илья Василевский из той же команды стал вторым в классе STK 600.

Фото: Владимир Карзаев
Нижегородская мотогонщица выиграла этап кубка Motorrika R3 Cup

Как рассказал корреспонденту "РГ" папа Анастасии, интрига сохранялась до последнего заезда, поскольку в тренировочных стартах соперники подчас показывали время лучше нижегородских пилотов, но не демонстрировали стабильности. К тому же организаторы в целях безопасности сделали отдельный заезд для юниоров, но итоговый зачет после прохождения восьми кругов был общий. Поэтому результаты стали ясны только на награждении.

В итоге Настя, как и в прошлый раз, стала первой в "ямаховском" зачете и второй в классе Supersport 300 (первым пришел Владимир Болкунов из Ульяновска на более мощном мотоцикле). Причем по сравнению с прошлой гонкой Настя улучшила свое время на одну секунду и в самой гонке показала стабильную езду, за счет чего и выиграла кубок.

В заезде более мощных мотоциклов Илья Василевский проиграл лидеру доли секунды.

Прямая речь

Илья Василевский, пилот команды Chrome Racing:

- Я думаю, это моя лучшая гонка. В заезде участвовали 20 человек, и первые пять ехали "колесо в колесо". Борьба была зверская, даже за четвертое место надо было напрягаться. Квалифицировался я третьим, после старта потерял одну позицию, поэтому пришлось много атаковать. У меня завязалась борьба с москвичом Денисом Колпаковым за второе место, я смог его обогнать и оторваться. Стал догонять лидера. Но тут, увы, гонка закончилась. Финишировал я всего в 0,2 секунды от победителя!

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