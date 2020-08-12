Пензенский бизнес получил господдержку на 6,9 миллиарда рублей

На региональном и федеральном уровнях был разработан и принят пакет антикризисных мер поддержки в связи с распространением на территории Пензенской области новой коронавирусной инфекции. Общая сумма оказанной финансовой помощи бизнесу в регионе составила 6,9 миллиарда рублей.

Об этом сообщил на брифинге министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Предусмотрено снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях до одного процента по объекту налогообложения "доходы" и до пяти процентов по объекту налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов".

Кроме того, снижена до 1,6 процента ставка по налогу на имущество организаций в отношении объектов, налог на которые исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Также предоставлена отсрочка платежей по аренде недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области. Снижена в два раза стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в пострадавших отраслях.

Данные виды поддержки повлекли за собой выпадающие доходы из регионального бюджета в сумме почти 500 миллионов рублей. А привлечено в бюджет Пензенской области с марта по август этого года на микрофинансовую и гарантийную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 146 миллиона рублей.

В настоящее время предельные объемы финансирования доведены до региона, ведется работа по докапитализации фонда "Поручитель", который помогает малому бизнесу получить кредиты на льготных условиях. Так с апреля по июль фондом "Поручитель" было выдано 81 антикризисный займ по льготной ставке 2,1 процента годовых на сумму 261 миллион рублей и пять поручительств на сумму 15,5 миллионов рублей. Это позволило бизнесу привлечь дополнительно 25,6 миллиона рублей. Кроме того, компанией была предоставлена отсрочка по 62 действующим договорам займа.

- В нашем регионе 14,1 тысяч предприятий и организаций из перечня пострадавших отраслей претендовали на безвозмездную поддержку в размере 12130 рублей. На данный момент субъектам малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета выплачено более 826 миллионов рублей, - уточнил Сергей Капралов.

Число потенциальных получателей субсидии для возобновления деятельности и приобретения дезинфицирующих средств в регионе составило около 3,6 тысячи предприятий. Согласно данным министерства экономического развития РФ на начало августа заявление на получение субсидии подали 2235 пензенских организаций и индивидуальных предпринимателей. Прием заявок длится до 15 августа. Уже получили субсидию 2218 организаций и индивидуальных предпринимателей региона на общую сумму 78 миллионов рублей. Потенциально возможная сумма субсидии для Пензенской области составляет 108,5 миллиона рублей.

По данным Центробанка РФ, по кредитам на возобновление деятельности по льготной ставке два процента одобрено 2 404 заявки на сумму более 4,6 миллиарда рублей. Помимо льготной ставки, предпринимателям доступны особые условия погашения. Если сохранить 90 процентов персонала, деньги возвращать не придется. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов от штатной численности, в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.

При этом на кредиты смогут рассчитывать не только компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также компании из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности. К ним относятся производители одежды, мебели, спортивных товаров, бытовой электроники и других важных для региона отраслей. Воспользоваться программой можно до декабря этого года.

По беспроцентным кредитам на выплату зарплат одобрены 427 заявок на сумму 902,4 миллиона рублей.

По программе "3 по 1/3" (отсрочка уплаты кредита на полгода для субъектов МСП и деление процентных платежей на три равные части: 1/3 платит государство, 1/3 уплачивает заемщик, 1/3 убытки банка) из региона было девять одобренных заявок на сумму 78 миллионов рублей.