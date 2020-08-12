Пермячка получит от УК более 300 тысяч рублей за сломанную ногу

Пермская управляющая компания "Центр" выплатит жительнице Перми 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместит все ее расходы на лечение. Об этом сообщили в краевом суде.

Прошедшей зимой пермячка вышла из подъезда дома №1 по улице Куйбышева. Так как во дворе был лед, она поскользнулась и упала. При этом женщина сломала левую ногу и провела потом три месяца в больнице.

После выздоровления она обратилась в УК с просьбой компенсировать ей расходы на лечение, но получила отказ. Пришлось обратиться в суд, который принял решение взыскать с управляющей компании 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и кроме того, возместить ей затраты на санаторно-курортное лечение и покупку лекарств.

Решение суда вступило в законную силу.