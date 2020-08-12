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12.08.2020 14:47
Рубрика: Происшествия

Под Ульяновском жилой дом обрушился в результате взрыва газа

Текст: Анна Шепелева
Фото: vk.com/chpulsk Фото: vk.com/chpulsk
Фото: vk.com/chpulsk

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в разрушенном из-за хлопка газа частном доме в селе Ивановка. Об этом сообщило СУ СК России по Ульяновской области.

Под Самарой на даче погибли женщина и трое детей

ЧП случилось во вторник около 15 часов 20 минут в одном из частных подворий на улице Механизаторов села Ивановка Ульяновского района. В доме произошел хлопок бытового газа. В этот момент в нем и на участке рядом находились трое.

Как уточнили в МЧС, ЧП произошло в двухэтажном здании, первый этаж которого был железобетонный, второй - деревянный. В результате взрыва дом и находящиеся рядом надворные постройки почти полностью разрушились. Скончался 49-летний мужчина. 21-летняя девушка получила ушиб грудной клетки. 69-летний мужчина - ожоги третьей степени.

Сейчас на месте работают следователи, опрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Взрывы газа в домах

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