Под Ульяновском жилой дом обрушился в результате взрыва газа

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в разрушенном из-за хлопка газа частном доме в селе Ивановка. Об этом сообщило СУ СК России по Ульяновской области.

ЧП случилось во вторник около 15 часов 20 минут в одном из частных подворий на улице Механизаторов села Ивановка Ульяновского района. В доме произошел хлопок бытового газа. В этот момент в нем и на участке рядом находились трое.

Как уточнили в МЧС, ЧП произошло в двухэтажном здании, первый этаж которого был железобетонный, второй - деревянный. В результате взрыва дом и находящиеся рядом надворные постройки почти полностью разрушились. Скончался 49-летний мужчина. 21-летняя девушка получила ушиб грудной клетки. 69-летний мужчина - ожоги третьей степени.

Сейчас на месте работают следователи, опрашиваются свидетели, назначены экспертизы.