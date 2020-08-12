Сразу три направления работы вятских добровольцев отмечены на федеральном уровне - Министерство труда и социальной защиты РФ включило их в сборник и рекомендовало к применению в других регионах России.

Одной из практик, вошедшей в сборник, стала "Технология "Вместе с бабушкой", которую реализует областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Она предполагает совместное чтение художественных произведений, на основе которых дети вместе с пожилыми волонтерами изготавливают куклу из лоскутных тканей. На занятиях дети также знакомятся с народными играми и с удовольствием в них играют.

- С помощью педагога-волонтера у каждого ребенка создается ситуация успеха, желание учиться, узнавать что-то новое в не совсем традиционной обстановке - "вместе с бабушкой", - рассказывает директор центра Елена Лопатина. - Это один из очень эффективных реабилитационных методов в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

Другой опыт, наработанный в Кировской области, - игра бочча для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Вятка одна из первых стала ее использовать в этих целях. Основателем в регионе нового спортивного направления стал сотрудник Кирово-Чепецкого реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Дмитрий Жданов.

По его словам, во время игры в боччу ребенок не только социализируется, общаясь со сверстниками, но и привыкает к спортивным занятиям, укрепляет свое здоровье.

- В самом начале ребенок знакомится с игрой, учит ее правила и отрабатывает технику бросков, - говорит Дмитрий Жданов. - Далее проводятся личные, парные и командные игры, а затем следуют подготовка к соревнованиям и сами состязания. Иногда волонтер привлекает к занятиям в игру бочча родителей, потому что от этого во многом зависит успех ребенка в игре. Он быстрее запоминает правила и всегда старается при выполнении заданий. Лучше, если в процесс игры будут вовлечены оба родителя.

В Кировской области благодаря волонтерам (на этом направлении работали более 200 человек) игру освоили 210 детей с ограниченными возможностями здоровья. Шестеро из них стали участниками всероссийских соревнований, а девять детей с инвалидностью уже имеют спортивные разряды.

По словам директора реабилитационного центра Светланы Самарцевой, благодаря регулярным занятиям бочча у детей укрепляется здоровье и повышается физическая подготовка.

- У некоторых ребят мы видим заметные успехи в развитии мелкой моторики, укреплении мышечного корсета и практически у всех мы наблюдаем развитие коммуникативных навыков и улучшение настроения, - говорит она.

А волонтеры общественной организации "Дорогою добра" сопровождают воспитанников отделения "Милосердие" мурыгинского детского дома-интерната "Родник". Они проводят с ними различные творческие мастер-классы, игровые и познавательные занятия. Во время ограничительных мероприятий занятия проходят дистанционно - с помощью групповых и индивидуальных видеоконференций.

Справка "РГ"

В практическом пособии (издано в Москве в июне 2020 года) обобщен региональный опыт реализации волонтерами лучших практик в сфере организации мероприятий по социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, а также опыт реализации добровольческих практик в рамках программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Изложенный в пособии опыт добровольческой деятельности может быть тиражирован в субъектах Российской Федерации для использования в работе специалистами всех заинтересованных организаций.

А как у соседей?

В столице Приволжья стартовала онлайн-школа благотворительности для нижегородских некоммерческих организаций (НКО) в рамках программы "800 добрых дел". Вводное занятие состоялось 10 августа. Обучение от организаторов - "Центра 800" и фонда "Нужна помощь" - пройдет по четырем ключевым направлениям

"Очень приятно, что "Центр 800" предложил сообществу благотворительности в Нижнем Новгороде реальную программу обучения, которая позволит сделать деятельность благотворительных фондов более эффективной. Наше сообщество "800 добрых дел" и программа "800 добрых дел" в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода станут той площадкой, где представители НКО смогут собираться и генерировать общие идеи. В благотворительных фондах работают действительно целеустремленные люди, способные что-то изменить", - отметила руководитель департамента специальных проектов "Центра 800" Екатерина Чудакова.

"Я счастлива, что имеется возможность пройти это обучение. В России есть всего две хорошие школы благотворительности - Московская школа профессиональной филантропии и Школа благотворительности фонда "Нужна помощь". Оплачивать обучение нам не по карману. И то, что на конкурсной основе и в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода можно пройти этот курс, очень ценно. Я надеюсь, что за четыре месяца получу от профессионалов знания, которые помогут в работе", - отметила руководитель благотворительного фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова.

Напомним, десять нижегородских некоммерческих организаций выиграли бесплатное обучение в онлайн-школе благотворительности. Победителями стали организации "Доброе дело", "Земля нижегородская", "Время РАСсвета", "Нижегородский", "Жизнь без границ", "Дети без мам", региональная общественная организация "Территория добра", АНО "Центр социальных программ "Жизнь", региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация бокса" и фонд НОНЦ.

Программа онлайн-школы будет строиться по принципу "от общего к частному". Обучение состоит из четырех модулей с видеоуроками по SMM, планированию бюджета, фандрайзингу (сбор частных пожертвований), коммуникациям с донорами и спонсорами. Все модули ориентированы на реализацию новых и совершенствование уже существующих проектов НКО. Важная часть обучения - домашние задания и общение с наставником. Каждая команда от благотворительного фонда будет награждаться баллами за качественные и вовремя выполненные задания. Тройка лучших команд получит бонусы от фонда "Нужна помощь".

Программа "800 добрых дел" - социальное направление подготовки Нижнего Новгорода к юбилею, она концентрируется на благотворительности и добровольчестве. Главная задача программы - объединить профессиональное комьюнити региона, прежде всего НКО, фонды и простых жителей, которые готовы подключиться к благотворительным проектам.

У программы четыре направления:

- "онлайн-платформа добрых дел", где можно поддержать акции региональных НКО, верифицированных фондом "Нужна помощь";

- сообщество "800 добрых дел", в которое может вступить любой желающий помочь в решении конкретной социальной проблемы;

- волонтерский фандрайзинг, в рамках которого горожан научат, как создавать события для сбора пожертвований;

- онлайн-школа благотворительности, которую будут вести сотрудники фонда.