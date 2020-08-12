В Башкирии семья отравилась грибами, погиб ребенок

В Абзелиловском районе Башкирии отец и двое детей отравились собранными в лесу грибами. Шестилетняя девочка умерла. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

По данным ведомства, 10 августа 28-летний мужчина собрал на окраине деревни грибы и приготовил их на ужин. Вместе с ним ели это блюдо его шестилетняя дочь и двухлетний сын. Ночью мужчина почувствовал себя плохо и обнаружил, что девочка не подает признаков жизни. Он вызвал скорую, но врачи уже были не в силах спасти ребенка. Мужчину и его маленького сына увезли в больницу с признаками отравления.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс необходимых экспертных исследований. Сейчас допрашиваются очевидцы. Правоохранителям предстоит изучить, как жила семья, и выяснить причины произошедшего. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным, собранные грибы были непригодны для употребления в пищу, уточнили в следкоме.