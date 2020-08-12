В Чебоксарах День города пройдет в онлайн-формате

Большая часть праздничных мероприятий, посвященных Дню города, пройдет в столице Чувашии в онлайн-формате. Об этом на еженедельной планерке под руководством Алексея Ладыкова сообщила начальник управления культуры Людмила Маркова.

Торжества состоятся с 11 по 16 августа и будут транслироваться на региональном телевидении и в социальных сетях. Так, 13 августа в администрации города пройдет торжественная церемония чествования нового почетного гражданина города. По итогам голосования на портале "Открытый город" наибольшее количество число голосов набрала Наталия Партасова. Окончательное решение остается за чебоксарскими депутатами.

Также будут подведены итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство территории города. В мероприятии могут принимать участие все желающие. На сегодняшний день представлена 41 заявка, а призовой фонд составляет 350 тысяч рублей.

Присоединиться к конкурсу "Цветущие Чебоксары" может каждый житель города, не выходя из дома. Все, что требуется - оформить свой балкон либо окно в праздничной тематике и поздравить город с 551-летием. Глава администрации Алексей Ладыков поручил предусмотреть подарки для самых активных жителей.

Также каждый горожанин может записать видеопоздравление в рамках акции "Поздравь свой город". Ролики с пожеланиями любимому городу необходимо размещать в социальных сетях, сопроводив хештегом #ПерлеЧебоксары.

Не менее интересной является и акция "Мосты времени"

- У многих горожан есть фотографии в знаковых местах, которые лично для них представляют историческую ценность. Мы предлагаем сделать точно такую же фотографию, в том же месте, где они фотографировались, но спустя много лет, - пояснила Людмила Маркова.

Традиционные спортивные мероприятия состоятся в этот раз в усеченном формате. Без большого скопления людей и с соблюдением социальной дистанции на набережной Чебоксарского залива пройдет любительский заплыв через Волгу. На территории Московского района запланирован спортивно-интеллектуальный велоквест "Чебоксары - город каждого из нас".

Экскурсия с элементами квеста "Я в этом городе живу, я этот город знаю" позволит всем желающим узнать Чебоксары. Участникам предстоит пройти определенный маршрут и выполнять задания на знание истории города.

- Ограничения по коронавирусу внесли коррективы в массовые мероприятия. Теперь вовлекаем горожан в онлайн-акции: фотоконкурсы, экскурсии, интеллектуальные игры и другие проекты. Повторим трансляцию праздничного концерта, посвященного 550-летнему юбилею Чебоксар. Праздничное настроение создадим благоустроенными и оформленными территориями: в районах города сдаются новые дворовые площадки, общественные пространства, дорожные объекты, - отметил Алексей Ладыков, добавив, что впервые день рождения Чебоксар отмечается в такой форме.