В Чебоксарах рассказали о мерах по оздоровлению Волги

В столице Чувашии за последние года было возведено 10 ливневых очистных сооружений. До 2025 года планируется построить еще восемь. Такие цифры на совещании в администрации города озвучил директор МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" Олег Белов.

В настоящее время современные очистные сооружения строят вместо старого пруда-накопителя со стороны 30-ой автодороги. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Экология" и регионального проекта "Оздоровление Волги", и должны завершиться в ноябре этого года.

- Сюда стекают и дождевые, и талые, и стоки с дорог. Поэтому важно обеспечить их надлежащую очистку перед сливом в Волгу. Старое оборудование справляться с такой нагрузкой уже не могло. Новые очистные сооружения смогут обрабатывать до 400 литров стоков в секунду, - отметил Белов.

Глава администрации Чебоксары Алексей Ладыков обратил внимание на неоднократное подтопление территории строительства из-за ранних паводков и обильных дождей. Он поручил предпринять необходимые действия по недопущению подобных случаев.

По словам Белова, в изначальном проекте не было предусмотрено таких непредвиденных обстоятельств, подрядная организация предприняла меры для аварийного сброса в залив и приобрела два мощных насоса.

Кроме того, в этом году запланировано строительство очистных сооружений в микрорайоне "Волжский -1, 2". Работы стоимостью 42 миллиона рублей планируется завершить в августе 2021 года. В ближайшее время начнется замена труб на территории Чебоксарского залива и рядом с Красной площадью, эти мероприятия оцениваются в 65 миллионов рублей.

В перспективе очистные сооружения будут возведены в микрорайоне "Грязевая стрелка", на улице Якимовской, микрорайоне Новый город, в районе Марпосадского шоссе, парке "Лакреевский лес".

Отдельной темой для обсуждения стало строительство ливневой канализации на городских дорогах. Как доложил Олег Белов, в настоящее время из 211 километров ливневка есть лишь на 160 километрах чебоксарских дорог, остается обустроить 51 километр.

Как заявил Алексей Ладыков, строительство ливневой канализации при реконструкции только одной дороги увеличивает стоимость работ более чем в три раза.

- Наша задача - подготовить качественную проектно-сметную документацию, получить положительное заключение экспертизы, привлечь федеральное финансирование и построить эти объекты. Надеюсь при помощи руководства республики, поддержке правительства региона нам удастся реализовать все проекты. Они важны для горожан и особенно автолюбителей. После реализации всех мероприятий сброс неочищенных стоков уменьшится ориентировочно на 20 миллионов кубометров в год, - отметил сити-менеджер.