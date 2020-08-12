В чем секрет популярности Карелии у туристов

"Край чистейших озер, мощных водопадов, бескрайних лесов и живописных каньонов",- так написано о Карелии в туристических проспектах. Посетить ее, действительно, стоит. Одни едут сюда, чтобы полюбоваться суровой красотой русского Севера, другие ищут спокойствия и умиротворения, третьи хотят поклониться святым местам, посетить Валаамский и Соловецкий монастыри, Кижский погост. Разгадать секрет привлекательности края попытался корреспондент "Российской газеты", посетив Карелию этим летом.

Северный колорит

От Уфы до Петрозаводска около 2,3 тысячи километров. Это расстояние на машине мы преодолели за двое суток.

Первое, что удивляет в Карелии, - это ровные дороги. В Башкирии таких мало, особенно в глубинке. Камер видеофиксации в северной республике тоже больше: они скрыты в неприметных серых коробах, установленных с краю дороги. Предупреждающих знаков перед ними нет, поэтому приходилось все время быть начеку и стараться не отвлекаться на живописные виды. А они просто завораживают: стройные колонны елей, расположившиеся вдоль трассы, словно коридор в другой мир, где нет суеты и тревог. Бескрайние розово-сиреневые поля иван-чая. Колоритные деревушки с деревянными церквями, спрятавшиеся в зеленой чаще. Знаменитые карельские березы, странноватые, кривоватые (такой интересный у них генотип, благодаря которому древесина очень узорчатая), но очень ценные. И чем-то эти сказочные виды неуловимо напоминают Башкирию.

В Петрозаводске первым делом посетили набережную Онежского озера. Здесь есть, на что посмотреть: множество необычных скульптур и изваяний, которыми можно любоваться, устроившись на одной из уютных лавочек. Всего пара шагов по удобным спускам до воды, где с удовольствием резвятся и дети, и взрослые. Жаль, что при строительстве уфимской набережной такие нюансы не предусмотрели.

Но все же самые красивые места Карелии - за пределами городов. Визитная карточка республики - музей-остров Кижи. Цены за билеты на теплоход из Петрозаводска туда и обратно с человека - три тысячи, плюс 600 рублей за экскурсию. Но посетить это атмосферное место с деревенскими пейзажами стоит. Здесь царит уют и тишина, нарушаемая лишь криком чаек, звоном колоколов и народными песнями в исполнении девушек в национальных костюмах.

Посмотреть изнутри знаменитую Преображенскую церковь 1714 года, которую построили без единого железного гвоздя, нам не удалось. Она был закрыта на реставрацию. Зато в Покровскую церковь, колокольню и деревянные дома пускали всех, кто пришел в масках и перчатках. Здесь строго следят за соблюдением правил безопасности.

На острове Кижи очень много различных деревянных домов, внутри которых стоят старые печки, лавки, люльки и детские игрушки. Возникает чувство, что хозяева только на минутку отлучились из дома и вот-вот вернутся. Большую часть этой старины на остров привезли из разных уголков Карелии, чтобы создать музей под открытым небом: настоящую деревню прошлых веков, с мельницей и детской площадкой с веревочной каруселью и огромными деревянными качелями.

- Жаль, такие площадки не делают в городах, а ведь они недорогие и очень нравятся детям, - заметила попутчица Елена.

Старинная архитектура привлекает туристов на остров Кижи. Фото: Айгуль Камаева/РГ

Нашли подход

В Карелии практически в каждом населенном пункте есть популярные среди туристов "камни желаний", разные скульптуры и памятники, необычные постройки и сувенирные лавки. Здесь научились делать деньги на имеющихся у них природных богатствах. Например, небольшой Рускеальский водопад Ахинкоски известен тем, что здесь сняли несколько эпизодов для советского фильма "А зори здесь тихие". Место облагородили, вокруг водопада создали экотропу с мостиками, чудесными деревянными скульптурами и домиком, где живет Сова. Чтобы увидеть всю эту красоту, нужно приобрести входной билет (350 рублей для взрослого).

Удивительно, но заброшенные здания тоже могут стать популярным туристическим объектом. В Карелии, к примеру, в сгоревшей лютеранской кирхе (церкви) прихода Яккима находится частный музей деревянной скульптуры под открытым небом. Это Город Ангелов, где время как будто останавливается. Здесь можно заказать здорового малыша у пролетающего аиста, увидеть, как деток находят в капусте, посидеть под сенью крыльев ангела-хранителя. И все это под приятную музыку.

Заброшенный мраморный каньон в Карелии тоже сумели превратить в место притяжения для туристов. Так появился горный парк Рускеала - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии. Тут можно полюбоваться

изумрудным цветом воды каньона, увидеть подземные штольни, покататься на лодках, а еще получить порцию адреналина, спустившись по натянутому над каньоном тросу, даже прыгнуть с тарзанки.

Небольшой и, кажется, ничем не примечательный холм с вековыми деревьями в Карелии стал популярным среди туристов за счет легенд. Это гора Сампо: в карело-финской мифологии так называют волшебный предмет, который дарит его обладателю счастье, силу и достаток. Есть поверье, что если произнести здесь свое желание, оно обязательно исполнится. Кстати, гора получила название после того, как на ней сняли несколько кадров для одноименного фильма по мотивам карело-финского эпоса "Калевала".

На любой вкус

Карелию, без сомнения, можно назвать раем для туристов. Необычных достопримечательностей, парков и музеев - на любой вкус и кошелек. Любители истории могут посетить удивительную гору Филин, внутри которой расположен огромный рукотворный командно-штабной бункер финской армии, ставший теперь музеем. Заповедник Кивач, где находится одноименный 10-метровый равнинный водопад, привлекает поклонников природы. У детей вызовет восторг огромный Карельский зоопарк, где можно часами бродить и кормить животных, если, конечно, они соизволят к вам подойти. Для желающих поправить здоровье есть курорт Марциальные воды с целебными источниками, ведущий свою историю от Петра Первого, лечившегося тут.

По дороге домой, в Башкирию, удивлялись, как жители Карелии хранят свою культуру, знают мифологию, умеют интересно, грамотно и, главное, выгодно для республиканского бюджета преподнести ее гостям. Жаль, что в Башкортостане с ее богатой историей, целебными минеральными источниками и грязями, уникальными природными памятниками, эпосами "Урал-батыр", "Акбузат" и многим другим, эти возможности пока не очень эффективно используются для привлечения туристов.

Полезная книжка

- С собой на прогулку по достопримечательностям важно брать перчатки и маску, иначе могут и не пустить.

- Носить с собой дождевик, так как погода в Карелии переменчива.

- Перед тем как звонить по мобильному телефону, проверьте, какой оператор - российский или финский - обслуживает вас в данный момент.

Цифра

1100 километров проехал корреспондент "РГ" по Карелии.