В чем секрет популярности Карелии у туристов

Северный колорит
От Уфы до Петрозаводска около 2,3 тысячи километров. Это расстояние на машине мы преодолели за двое суток.
Первое, что удивляет в Карелии, - это ровные дороги. В Башкирии таких мало, особенно в глубинке. Камер видеофиксации в северной республике тоже больше: они скрыты в неприметных серых коробах, установленных с краю дороги. Предупреждающих знаков перед ними нет, поэтому приходилось все время быть начеку и стараться не отвлекаться на живописные виды. А они просто завораживают: стройные колонны елей, расположившиеся вдоль трассы, словно коридор в другой мир, где нет суеты и тревог. Бескрайние розово-сиреневые поля иван-чая. Колоритные деревушки с деревянными церквями, спрятавшиеся в зеленой чаще. Знаменитые карельские березы, странноватые, кривоватые (такой интересный у них генотип, благодаря которому древесина очень узорчатая), но очень ценные. И чем-то эти сказочные виды неуловимо напоминают Башкирию.
В Петрозаводске первым делом посетили набережную Онежского озера. Здесь есть, на что посмотреть: множество необычных скульптур и изваяний, которыми можно любоваться, устроившись на одной из уютных лавочек. Всего пара шагов по удобным спускам до воды, где с удовольствием резвятся и дети, и взрослые. Жаль, что при строительстве уфимской набережной такие нюансы не предусмотрели.
Но все же самые красивые места Карелии - за пределами городов. Визитная карточка республики - музей-остров Кижи. Цены за билеты на теплоход из Петрозаводска туда и обратно с человека - три тысячи, плюс 600 рублей за экскурсию. Но посетить это атмосферное место с деревенскими пейзажами стоит. Здесь царит уют и тишина, нарушаемая лишь криком чаек, звоном колоколов и народными песнями в исполнении девушек в национальных костюмах.
Посмотреть изнутри знаменитую Преображенскую церковь 1714 года, которую построили без единого железного гвоздя, нам не удалось. Она был закрыта на реставрацию. Зато в Покровскую церковь, колокольню и деревянные дома пускали всех, кто пришел в масках и перчатках. Здесь строго следят за соблюдением правил безопасности.
На острове Кижи очень много различных деревянных домов, внутри которых стоят старые печки, лавки, люльки и детские игрушки. Возникает чувство, что хозяева только на минутку отлучились из дома и вот-вот вернутся. Большую часть этой старины на остров привезли из разных уголков Карелии, чтобы создать музей под открытым небом: настоящую деревню прошлых веков, с мельницей и детской площадкой с веревочной каруселью и огромными деревянными качелями.
- Жаль, такие площадки не делают в городах, а ведь они недорогие и очень нравятся детям, - заметила попутчица Елена.
Нашли подход
В Карелии практически в каждом населенном пункте есть популярные среди туристов "камни желаний", разные скульптуры и памятники, необычные постройки и сувенирные лавки. Здесь научились делать деньги на имеющихся у них природных богатствах. Например, небольшой Рускеальский водопад Ахинкоски известен тем, что здесь сняли несколько эпизодов для советского фильма "А зори здесь тихие". Место облагородили, вокруг водопада создали экотропу с мостиками, чудесными деревянными скульптурами и домиком, где живет Сова. Чтобы увидеть всю эту красоту, нужно приобрести входной билет (350 рублей для взрослого).
Удивительно, но заброшенные здания тоже могут стать популярным туристическим объектом. В Карелии, к примеру, в сгоревшей лютеранской кирхе (церкви) прихода Яккима находится частный музей деревянной скульптуры под открытым небом. Это Город Ангелов, где время как будто останавливается. Здесь можно заказать здорового малыша у пролетающего аиста, увидеть, как деток находят в капусте, посидеть под сенью крыльев ангела-хранителя. И все это под приятную музыку.
Заброшенный мраморный каньон в Карелии тоже сумели превратить в место притяжения для туристов. Так появился горный парк Рускеала - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии. Тут можно полюбоваться
изумрудным цветом воды каньона, увидеть подземные штольни, покататься на лодках, а еще получить порцию адреналина, спустившись по натянутому над каньоном тросу, даже прыгнуть с тарзанки.
Небольшой и, кажется, ничем не примечательный холм с вековыми деревьями в Карелии стал популярным среди туристов за счет легенд. Это гора Сампо: в карело-финской мифологии так называют волшебный предмет, который дарит его обладателю счастье, силу и достаток. Есть поверье, что если произнести здесь свое желание, оно обязательно исполнится. Кстати, гора получила название после того, как на ней сняли несколько кадров для одноименного фильма по мотивам карело-финского эпоса "Калевала".
На любой вкус
Карелию, без сомнения, можно назвать раем для туристов. Необычных достопримечательностей, парков и музеев - на любой вкус и кошелек. Любители истории могут посетить удивительную гору Филин, внутри которой расположен огромный рукотворный командно-штабной бункер финской армии, ставший теперь музеем. Заповедник Кивач, где находится одноименный 10-метровый равнинный водопад, привлекает поклонников природы. У детей вызовет восторг огромный Карельский зоопарк, где можно часами бродить и кормить животных, если, конечно, они соизволят к вам подойти. Для желающих поправить здоровье есть курорт Марциальные воды с целебными источниками, ведущий свою историю от Петра Первого, лечившегося тут.
По дороге домой, в Башкирию, удивлялись, как жители Карелии хранят свою культуру, знают мифологию, умеют интересно, грамотно и, главное, выгодно для республиканского бюджета преподнести ее гостям. Жаль, что в Башкортостане с ее богатой историей, целебными минеральными источниками и грязями, уникальными природными памятниками, эпосами "Урал-батыр", "Акбузат" и многим другим, эти возможности пока не очень эффективно используются для привлечения туристов.
- С собой на прогулку по достопримечательностям важно брать перчатки и маску, иначе могут и не пустить.
- Носить с собой дождевик, так как погода в Карелии переменчива.
- Перед тем как звонить по мобильному телефону, проверьте, какой оператор - российский или финский - обслуживает вас в данный момент.
1100 километров проехал корреспондент "РГ" по Карелии.