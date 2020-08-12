В Казани утонул сантехник, пытавшийся устранить течь в подвале

В Казани в подвале жилого дома на улице Каюма Насыри обнаружили тело 43-летнего мужчины. Как сообщают в СК РФ по Татарстану, погибший оказался сантехником, который пытался устранить течь по указанию управляющей компании.

По предварительным данным, он прибыл на место аварии вместе с сыном. Оставив его на улице, сантехник спустился в подвал. Спустя время, молодой человек увидел, что из подвала на поверхность бьет вода, а вход в него затоплен. Сын вызвал спасателей МЧС. В помещение на поиски мужчины пришлось отправляться водолазами. Они и обнаружили его тело.

Как уточняют в прокуратуре РТ, 2,5-метровый подвал был затоплен полностью. Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели рабочего.