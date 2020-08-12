В ОЭЗ "Тольятти" применили в производстве инновационные материалы

Резидент особой экономической зоны "Тольятти" в Самарской области ООО "ПМ-Композит" расширил линейку выпускаемых изделий из полимерных композитных материалов.

Новое производство оснащено оборудованием лучших европейских производителей и применяет для выпуска изделий инструменты и методы различных технологий. Преимущества современных материалов - это их долговечность, высокая прочность, устойчивость, гибкость конструкционных решений и эстетический внешний вид. Они находят широкое применение в автомобилестроении, железнодорожной и космической отраслях, строительстве, энергетике и потребительском рынке.

- Мы разработали собственную коллекцию кухонных моек, для создания которых применяли аллюмарин - материал с запатентованной формулой на основе кварцевой смеси и полиэфирной смолы, с добавлением еще одного, секретного ингредиента. Аллюмарин является легким, но при этом весьма прочным", - рассказал представитель "ПМ-Композит" Михаил Кобленков.

В настоящее время на производстве занято 128 человек. Продуктовая линейка предприятия представлена широким ассортиментом изделий для разных заказчиков, среди которых не только крупные российские компании, но и зарубежные партнеры. Выйти на устойчивый уровень развития предприятию помог статус резидента ОЭЗ "Тольятти".

Как отметил исполнительный директор предприятия Константин Перевертов, выбор в пользу особой экономической зоны "Тольятти" был сделан руководством "ПМ-Композит" неслучайно - площадка продемонстрировала особые конкурентные преимущества по многим направлениям.

- Нас привлекли интересные налоговые преференции, месторасположение, достаточно интересная инфраструктура. Здесь будут развиваться дороги, в скором времени появится железнодорожная ветка. Правительство Самарской области создает все условия для развития бизнеса, создавая и развивая подобные инвестиционные площадки, - говорит Константин Перевертов.

Статус индустриального парка, который ОЭЗ получила в прошлом году, позволяет управляющей компании строить производственные корпуса под запрос конкретных инвесторов. Резиденты промпарка вправе рассчитывать на меры стимулирования как по линии минэкономразвития РФ, которое курирует все особые экономические зоны в стране, так и минпромторга РФ, ответственного за создание и развитие индустриальных парков в регионах.

- Особая экономическая зона "Тольятти" сегодня является флагманским региональным проектом, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В прошлом году была защищена программа развития ОЭЗ, были спроектированы и запланированы мероприятия по расширению инфраструктурного комплекса площадки. Активно развиваются и индустриальные парки - такой формат работы с инвесторами оказался очень востребованным.

С недавних пор, благодаря включению ОЭЗ в границы муниципального округа Тольятти, компании, размещающие здесь свои производства, смогут рассчитывать на поддержку Фонда развития моногородов. Это административное решение принесет им дополнительные возможности.

Стать резидентом ОЭЗ "Тольятти" можно, обратившись в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ). Оно работает в режиме одного окна и осуществляет не только переговоры с потенциальными инвесторами, но и обрабатывает заявки на подбор участков для реализации инвестпроектов в регионе, а также консультирует по мерам государственной поддержки.

Справка "РГ"

ООО "ПМ-Композит" было основано в ОЭЗ "Тольятти" в конце 2019 года. Оно входит в группу компаний "ПМ-Групп" и является дочерним предприятием самарского ОАО "Завод Продмаш" - одного из лидеров рынка по производству металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры.