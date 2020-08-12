В ОЭЗ "Тольятти" применили в производстве инновационные материалы

Новости

Вышел трейлер готического фэнтези Ренаты Литвиновой "Северный ветер" 16:46
В Подмосковье вандалы повредили около 30 каршеринговых машин 16:45
Москалькова предложила создать международный банк вакансий для молодежи 16:43
Специалисты отреставрировали найденный при строительстве ЦКАД-5 воинский шлем 16:27
Парк Северного речного вокзала готов на 80 процентов 16:18
Казахстан намерен возобновить полеты в Россию с 17 августа 16:14
Расчленившего аспирантку историка положительно охарактеризовали на работе 16:00
Кошка, плита и тонометр: Что забывают пассажиры в поездах 15:57
Поезд в Шотландии сошел с рельсов: есть жертвы 15:52
Лукашенко собрал совещание по защите конституционного строя 15:47
Белорусские шашистки вышли в финал онлайн-турнира Кубка наций 15:42
В Минстрое рассказали о предложениях по очистке рек Урал и Терек 15:26
Мурашко сообщил, когда сделает прививку от COVID-19 15:23
Милиция Беларуси открыла в Бресте огонь на поражение в целях самозащиты 15:09
Ущерб от беспорядков в Минске составил 15 миллионов в российских рублях 14:59
В России пройдет VI фестиваль документального кино "Докер" 14:57
Фильм "Мой шпион" получит продолжение 14:54
Минсвязи Беларуси подтвердило восстановление интернета в стране 14:52
В ночь на субботу в столичном регионе похолодает до +5 14:46
Юрий Лоза прокомментировал инсульт Михаила Ефремова 14:39
Жителей Брюсселя обязали снова носить маски 14:33
В Иванове задержан серийный педофил-иностранец 14:29
Адвокат: Михаил Ефремов перенес инсульт 14:26
Михаил Ефремов "пропал" из больницы 14:19
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 16:08
Рубрика: Экономика

В ОЭЗ "Тольятти" применили в производстве инновационные материалы

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Резидент особой экономической зоны "Тольятти" в Самарской области ООО "ПМ-Композит" расширил линейку выпускаемых изделий из полимерных композитных материалов.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Новое производство оснащено оборудованием лучших европейских производителей и применяет для выпуска изделий инструменты и методы различных технологий. Преимущества современных материалов - это их долговечность, высокая прочность, устойчивость, гибкость конструкционных решений и эстетический внешний вид. Они находят широкое применение в автомобилестроении, железнодорожной и космической отраслях, строительстве, энергетике и потребительском рынке.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
ОЭЗ "Тольятти" вошла в пятерку лучших по эффективности работы в стране

- Мы разработали собственную коллекцию кухонных моек, для создания которых применяли аллюмарин - материал с запатентованной формулой на основе кварцевой смеси и полиэфирной смолы, с добавлением еще одного, секретного ингредиента. Аллюмарин является легким, но при этом весьма прочным", - рассказал представитель "ПМ-Композит" Михаил Кобленков.

В настоящее время на производстве занято 128 человек. Продуктовая линейка предприятия представлена широким ассортиментом изделий для разных заказчиков, среди которых не только крупные российские компании, но и зарубежные партнеры. Выйти на устойчивый уровень развития предприятию помог статус резидента ОЭЗ "Тольятти".

Как отметил исполнительный директор предприятия Константин Перевертов, выбор в пользу особой экономической зоны "Тольятти" был сделан руководством "ПМ-Композит" неслучайно - площадка продемонстрировала особые конкурентные преимущества по многим направлениям.

- Нас привлекли интересные налоговые преференции, месторасположение, достаточно интересная инфраструктура. Здесь будут развиваться дороги, в скором времени появится железнодорожная ветка. Правительство Самарской области создает все условия для развития бизнеса, создавая и развивая подобные инвестиционные площадки, - говорит Константин Перевертов.

Статус индустриального парка, который ОЭЗ получила в прошлом году, позволяет управляющей компании строить производственные корпуса под запрос конкретных инвесторов. Резиденты промпарка вправе рассчитывать на меры стимулирования как по линии минэкономразвития РФ, которое курирует все особые экономические зоны в стране, так и минпромторга РФ, ответственного за создание и развитие индустриальных парков в регионах.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
ОЭЗ "Тольятти" официально вошла в границы Тольятти

- Особая экономическая зона "Тольятти" сегодня является флагманским региональным проектом, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В прошлом году была защищена программа развития ОЭЗ, были спроектированы и запланированы мероприятия по расширению инфраструктурного комплекса площадки. Активно развиваются и индустриальные парки - такой формат работы с инвесторами оказался очень востребованным.

С недавних пор, благодаря включению ОЭЗ в границы муниципального округа Тольятти, компании, размещающие здесь свои производства, смогут рассчитывать на поддержку Фонда развития моногородов. Это административное решение принесет им дополнительные возможности.

Стать резидентом ОЭЗ "Тольятти" можно, обратившись в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ). Оно работает в режиме одного окна и осуществляет не только переговоры с потенциальными инвесторами, но и обрабатывает заявки на подбор участков для реализации инвестпроектов в регионе, а также консультирует по мерам государственной поддержки.

Справка "РГ"

ООО "ПМ-Композит" было основано в ОЭЗ "Тольятти" в конце 2019 года. Оно входит в группу компаний "ПМ-Групп" и является дочерним предприятием самарского ОАО "Завод Продмаш" - одного из лидеров рынка по производству металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры.

В регионах Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников "Курска"
Озвучены основные этапы реновации в Москве
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу