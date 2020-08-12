В Пензе после снятия ограничительных мер распахнули двери музеи, в том числе жемчужина сурского края - усадьба "Тарханы". Имение бабушки Лермонтова, где прошли детские годы поэта и где он черпал живительные силы, раскрывает новые грани его таланта, неизвестные широкой публике.

Вернисаж на веранде

В день рождения музея на веранде барского дома открылась выставка "Лермонтов-художник". На ней представлена небольшая часть художественного наследия поэта. До нас дошли 13 работ Лермонтова маслом, 51 акварель, около 450 рисунков пером и карандашом. Как в свое время писала хозяйка художественного салона графиня Ростопчина, главная их прелесть заключалась в описании местностей: "Он сам, хороший пейзажист, дополнял поэта живописцем".

На выставке можно увидеть 20 работ Лермонтова - живописных, графических и акварельных. Картина "Кавказский вид близ селения Сиони" хранилась в Тарханах с 1838 года.

- В ней переплелись детские впечатления во время поездки с бабушкой на лечение на воды и взрослое отношение Михаила Юрьевича к Кавказу, - рассказывает заместитель директора музея-заповедника по экскурсионной и просветительской работе Надежда Потапова. - Этот же пейзаж описан им на страницах "Героя нашего времени":

"Кругом теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, и Эльбрус на юге вставал белою громадою, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уже бродили волокнистые облака, набежавшие с востока".

Лучшие полотна Лермонтова посвящены Кавказу, они же составляют основу выставки. Зарисовки - не просто развлечение странствующего офицера, а своеобразная записная книжка, где для себя он фиксировал самые яркие из окружающих его картин природы.

Проект "Лермонтов-художник" уже экспонировался не только в разных городах России, но и в Вене, Братиславе, Гюмри, Баку, Пекине. Во время самоизоляции и действующих в связи с ней ограничений эта выставка стала одной из изюминок виртуального фонда "Тархан". Теперь любоваться картинами Лермонтова можно не только на сайте музея, вживую они производят совсем другое впечатление. Здесь же вам расскажут о редких фактах из биографии классика.

Недетские каракули

Лермонтову было два года, когда умерла его мать, он остался на воспитании у бабушки в Пензенской губернии.

Малыш запечатлен таким на самом раннем своем портрете, представленном в "Тарханах". Он одет по моде того времени - в кружевном платьице, а в руках держит необычные для своего возраста игрушки - мелок и лист бумаги. Оказывается, любимым занятием мальчика было ползать по сукну, которым в его комнате был застлан весь пол, и рисовать мелом. Так он мог часами занимать себя.

Уже тогда его рисунки были такими, что видевшие их прочили ему карьеру художника. Бабушка Елизавета Алексеевна не относилась к ним всерьез, ее больше поражала ранняя любовь внука к созвучиям речи. Едва научившись лепетать, Мишель, как она его называла, с удовольствием повторял слова в рифму: "пол - стол", "кошка - окошко". Они ему доставляли столько радости, что он довольный бежал всякий раз к бабушке делиться своим открытием. Марать стихи, как он сам говорил, он начал гораздо позже. Его первые поэтические зарисовки появились в пансионе в возрасте 14 лет.

В Москве проявился и талант Лермонтова-музыканта: он участвовал в конкурсах среди исполнителей, замечательно играл на фортепиано, флейте и скрипке. Как сложилась бы его жизнь, выбери он смычок или кисть, а не острое слово в качестве основного своего инструмента самовыражения?

Последний день

До сих пор исследователи спорят, что же стало настоящей причиной погубившей Лермонтова дуэли.

- По одной версии, зависть Мартынова, тоже писавшего стихи и прозу, к литературному таланту Лермонтова. По другой версии - Мартынов якобы отстаивал честь своей сестры, за которой Лермонтов когда-то ухаживал, а потом бросил. Хотя на самом деле нет ни одного свидетельства о существовании этого романа, - говорит Надежда Потапова. - Есть и версия, по которой дуэль Лермонтова и Мартынова была спланирована Николаем I. Он после нашумевшего стихотворения "Смерть поэта" действительно недолюбливал Лермонтова и не раз говорил об этом. Но и император, и члены его семьи отдавали должное его таланту.

Самой распространенной версией причины дуэли стала обида. 13 июля 1841 года в доме генерала Верзилина был музыкальный вечер. На рояле играл князь Сергей Трубецкой. Лермонтов, общаясь с сидевшими рядом, иронизировал по поводу нелепого наряда Мартынова. Он пришел на вечер в белой черкеске с длинным кинжалом за поясом. Лермонтов назвал его "горец с большим кинжалом". Музыка неожиданно прервалась, и все услышали эту фразу.

К дуэли несерьезно отнеслись не только секунданты. Они даже не пригласили лекаря, но заказали на вечер ужин в ресторане, надеясь на примирение. И сам Лермонтов не собирался умирать: перед дуэлью он купил билеты в ванны с лечебной водой. Это был его второй поединок, во время первого его соперник промазал, а сам он не стал стрелять в него, выпустив пулю в воздух. На этот раз Мартынов стрелял первым и не промахнулся.

Барский дом

Усадьба в Тарханах окутана трагизмом и не принесла счастья своим обитателям. Это имение в молодости приобрели бабушка и дедушка Лермонтова по линии матери - Арсеньевы. По всем правилам особняк разбили в отдалении от села на высоком берегу реки, заботясь о живописном виде из окон. Объяснялось это не только данью моде и сформировавшимся вкусом дворян: к тому времени все забыли о набегах кочевников. Провинция перестала быть окраиной государства, теперь от нее "хоть год скачи, ни до какой границы не доскачешь".

В Тарханах отгрохали огромный дом в 30 комнат. Но за четыре года до рождения внука во время новогоднего спектакля покончил жизнь самоубийством муж тарханской барыни Михаил Арсеньев. В 1817 году в этом же доме от чахотки умерла их единственная дочь - Мария Михайловна. После этого Елизавета Алексеевна продала дом на слом. На его месте возвела церковь, освященную во имя святой Марии, а в 20 шагах от нее построила для себя скромный деревянный дом в десять комнат.Именно его помнил, сюда приезжал на каникулы и в отпуск Михаил Лермонтов. В Тарханы в 1842 году привезли гроб с его телом и перезахоронили в фамильном склепе в центре села.

Бабушка пережила внука на четыре года. После нее имение перешло к ее младшему брату Афанасию Столыпину, последней владелицей была его внучка. Бабушка Лермонтова завещала оставить комнаты поэта в мезонине в том самом виде, в каком они были при его жизни, эти заветы исполняются до сих пор.

Контакт

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