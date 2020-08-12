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Рубрика: Культура

В лесу прифронтовом

Эпизод из военной юности башкирского поэта лег в основу фильма
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 178(8232)

На киностудии "Башкортостан" имени Амира Абдразакова завершена работа над короткометражкой "Саптар" - единственным художественным фильмом в республике, посвященном 75-летию Великой Победы.

Фото: Apple TV
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Он снят в жанре военной драмы, основан на реальном событии, произошедшем во время обороны Москвы в 1941-1942 годы. Группа красноармейцев из пяти человек отправилась в разведку и попала во вражеское окружение, из которого выбиралась в течение 10 дней. Все чудом остались живы. Все это время бойцы скрывались от немцев в снегу и даже подо льдом, питались мясом убитых лошадей.

Руководил группой разведчиков политрук роты, лейтенант Ханиф Каримов - будущий классик башкирской литературы. Фильм об этом эпизоде его военной биографии снял внук - режиссер Роман Пожидаев.

- Деда в живых я не застал, и эту историю услышал от бабушки Марзии Хафизовны, - рассказал Роман. - От деда осталось много книг, я читал их и представлял, где могли произойти те события.

Сценарий написан в соавторстве с Зухрой Буракаевой, давним творческим партнером.

- В кино обычно принято работать командой. И если режиссер однажды нашел сценариста, который способен осуществить его задумку, художника, оператора, то из проекта в проект работает со своей командой, - говорит Зухра. - Благодаря Роману Пожидаеву я уже не раз обращалась к творчеству его деда. Сначала был документально-постановочный фильм о жизни и творчестве Ханифа Карима "К вершинам гор", короткометражный фильм по рассказу Ханифа Карима "Лесная тропка", теперь - "Саптар". Конечно, мы мечтали о полном метре, но рады и такой возможности показать мужество людей разных национальностей, которые защищают Родину, одну на всех. Для меня это был интересный опыт изучения документальных материалов, дневника поэта, хроники, фотографий... Ханиф Карим - классик башкирской литературы, его стихи мы учили на уроках башкирской литературы. Многие литераторы, в том числе моя мама Марьям Буракаева, рассказывали о высоком, красивом поэте Ханифе Кариме, который ходил в шинели, был принципиальным и справедливым человеком.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
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Когда в истории есть достоверность, она, как магнит, притягивает "заряженных" людей, готовых помогать бескорыстно, что при ограниченном бюджете бесценно.

Так, музыку к фильму практически бесплатно написал композитор Константин Ключарев, а воссоздать вещественный мир военного времени помогли реконструкторы из военно-патриотического клуба "Рейд" под руководством Аскара Хабирова - те, что участвовали в съемках фильма "Сестренка" Александра Галибина. Они предоставили полные комплекты обмундирования, как для наших, так и для вражеских солдат, оружие с патронами. Если перевести на деньги, то только одна очередь из автомата обойдется в тысячу рублей.

Роль лейтенанта Каримова исполнил главный режиссер Салаватского башдрамтеатра, актер Ильсур Казакбаев. Роль киргиза - актер башкирской труппы Национального молодежного театра Вадим Клысов, армянина сыграл Тигран Довлатбекян, русских солдат - актеры русской труппы Молодежного театра: Дмитрий Гусев и Евгений Лопатин, майора - актер Русского драмтеатра Владимир Кузин.

Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области
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По словам режиссера, работать с театральными артистами, чей распорядок дня диктует репертуар, было сложно. Но и тут ему шли навстречу - в Молодежном театре даже отменили спектакль, чтобы артисты смогли попасть на съемочную площадку.

Съемки (оператор Рияз Исхаков) проходили недалеко от села Булгаково, где местность похожа на ту, где происходили реальные события.

Дата премьеры фильма пока не определена.

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