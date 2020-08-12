В Новосибирской области большинство библиотек приступило к работе по временным правилам, связанным с действием ограничительных мер.

В Новосибирской области с читателями работают уже две трети библиотек. Фото: Правительство Новосибирской области

За четыре месяца вынужденного простоя самые ленивые читатели успели добраться до последней страницы и теперь горят желанием обменять книги. Сделать это наконец-то можно, но процедура посещения библиотеки существенно изменилась.

Во-первых, нужно сделать заявку на сайте библиотеки минимум за день до визита. Книги для сдачи нужно упаковать в пакет вместе с запиской, в которой указать ФИО, дату и номер билета (штрих-код).

- Мы пока откладываем пакет на карантин на пять дней, а уже потом спишем сданную вами литературу из формуляра, - пояснила мне сотрудница Центральной городской библиотеки им. К. Маркса. - Таковы требования безопасности.

Выбрать книги самостоятельно пока не получится, в залы читателей не пускают, но можно предварительно заказать литературу в заявке на сайте библиотеки, а потом получить ее. Разумеется, для этого придется покопаться в электронном каталоге.

И, конечно, приходить в библиотеку нужно в защитной маске.

Первыми - еще в конце июля - работу с читателями начали муниципальные библиотеки Болотнинского, Купинского, Кыштовского, Маслянинского, Усть-Таркского, Чановского районов и наукограда Кольцово. В Новосибирске этим занимались Областная научная библиотека, Областная юношеская библиотека и Областная детская библиотека. В течение августа к ним постепенно присоединятся другие библиотеки Новосибирска, Бердска и Оби, а также всех остальных районов Новосибирской области.

- Очень важно, чтобы люди понимали: в библиотеку можно безопасно приходить, - отмечает министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. - Здесь соблюдаются все профилактические меры для защиты пользователей и сотрудников. Остается месяц до школы - у подростков есть еще время для освоения рекомендованного списка литературы. Общая задача - сделать так, чтобы к шестнадцати годам каждый юный житель Новосибирской области обладал всеми необходимыми читательскими компетенциями: умел и любил работать с бумажной книгой, имел навыки уверенного пользователя специализированных книжных интернет-порталов и платформ.

А как у соседей?

Школьные библиотеки Омской области обновляют фонды перед началом учебного года. В этом году на их комплектование региональная казна выделила почти 388 миллионов рублей. Это на треть больше, чем год назад. В школы уже поступило более 700 тысяч экземпляров учебной литературы.

- Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, процесс идет активнее, чем в предыдущие годы, - сообщил "РГ" пресс-секретарь министерства образования Омской области Илья Крылич. - В настоящее время школы одиннадцати районов уже полностью укомплектованы учебниками, а остальные завершают комплектование. План гимназий города Омска выполнен более чем на восемьдесят процентов.

В этом году финансирование на закупку учебных пособий выросло на десять миллионов рублей. Это связано с изменением перечня федеральных учебников, расширением списка школьных предметов и требований к среднему образованию. Например, с введением второго иностранного языка. Да и школьников из года в год становится больше.

Школьные библиотеки приобретаются не только учебники, но и книги, формирующию кругозор учеников, а также рабочие тетради. Первые классы получат бесплатно тетради по русскому языку и математике, вторые - по иностранному языку.

За последние семь лет для комплектования школьных библиотек в Омской области приобретено более пяти миллионов экземпляров учебной литературы. Цена вопроса - более двух миллиардов рублей.