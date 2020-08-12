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Рубрика: Общество

Работа для мамы

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 178(8232)
Получить профессиональные навыки и устроиться на работу по новой специальности помогает жителям Кузбасса программа содействия занятости.

По данным регионального минтруда, с начала года к профессиональному обучению и переобучению приступили 1188 безработных родителей несовершеннолетних. 140 из них - многодетные, а 89 - мамы детей в возрасте до трех лет. Почти восемьсот слушателей уже прошли подготовку, на что потрачено свыше восьмидесяти миллионов рублей из областного бюджета.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Среди самых популярных направлений - курсы, связанные с индустрией красоты, бухгалтерским учетом, сферой госзакупок, делопроизводством и кадровым делом. Можно получить и профессию повара, кондитера, оператора АЗС, охранника, закройщика или портного. А еще на рынке труда сейчас очень востребованы швеи. Нынешним летом о четырех десятках таких вакансий заявили пятнадцать работодателей Кемерова и Кемеровского района. При этом участники программы не только не платят за учебу, но и получают стипендию.

На швей учат в Губернаторском техникуме народных промыслов, на продавцов, потребность в которых тоже большая, - в Кемеровском кооперативном техникуме. А шесть мам из Прокопьевска, обучившихся на базе Кузбасского технического госуниверситета профессии дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю, устроились на местный вагоноремонтный завод.

Кстати

Кузбасс принимает участие в федеральном проекте "Мама-предприниматель". На одноименном сайте до 17 августа принимаются заявки от неработающих матерей. Та, чью бизнес-идею жюри признает лучшей, получит грант благотворительного фонда. В прошлом году 24 находящиеся в декретном отпуске женщины прошли бесплатное обучение основам бизнеса и защитили авторские разработки, связанные с открытием бэби-театра, развивающих центров для детей, кулинарных студий, мастерских по декоративно-прикладному творчеству и других проектов.

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