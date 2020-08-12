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12.08.2020 06:48
Рубрика: Культура

Вышли за рампу

В Кузбассе актеры театров общаются с горожанами
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 178(8232)
Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола в условиях особого режима общается со зрителями на улице. Новый хэппенинг-проект "Театр выходит в город" стартовал на территории Молодежного парка.
Дети могли поиграть в снежки с Каем из "Снежной королевы". Фото: Пресс-служба минкультуры Кузбасса Дети могли поиграть в снежки с Каем из "Снежной королевы". Фото: Пресс-служба минкультуры Кузбасса
Дети могли поиграть в снежки с Каем из "Снежной королевы". Фото: Пресс-служба минкультуры Кузбасса

Импровизированные сценические площадки расположены сразу в нескольких местах. Артисты периодически вовлекают прохожих в творческий процесс.

Фото: Правительство Новосибирской области
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На детской площадке вместе с малышами рисуют красками, на музыкальной - ждут меломанов с гитарой, для любителей классики открылся литературный уголок, а для поклонников классики - "Ретро-гостиная". Посетители зимней инсталляции смогли укрыться от жары в "ледяных" декорациях к спектаклю "Снежная королева", а также поиграть в снежки с актером в роли Кая.

Необычный перформанс не оставил равнодушными ни взрослых, ни детей. Зрители получили возможность не только наблюдать за представлением, но и общаться с участниками труппы прямо во время спектакля.

- В театре у артистов есть определенные рамки, а на улице становится очень хорошо видно, как к тебе относится зритель. Каждый может подойти и высказать свое мнение - что нравится, а что нет, - отметила директор театра Людмила Купцова. - Каждый наш выход в город станет не похожим на предыдущий - будут меняться локации, предлагаемые обстоятельства, артисты. Мы планируем нанести визиты в разные районы, подарив их жителям уникальный опыт живого общения с театром.

Тем временем

Музыкальный театр Кузбасса имени Александра Боброва проводит серию встреч-концертов "Среда на театральной площади". Откроет ее музыкальная программа "Очарование романса", гости которой смогут не только послушать любимые произведения в исполнении ведущих артистов театра, но и спеть вместе с ними.

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