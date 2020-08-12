Новосибирские ученые создали лечащие волокна для протезов сосудов

Специалисты национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Мешалкина совместно с коллегами из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН первыми в мире создали нетканый материал из волокон с лекарственным средством и применили его как покрытие для протезов сосудов.

Как передает ТАСС, разработка уже прошла испытание на животных и доказала свою эффективность. По мнению исследователей, внедрение новосибирской разработки в медицинскую практику существенно снизит частоту тромбозов внутрисосудистых стентов.

Эти цилиндрические конструкции применяются в кардиологии и сосудистой хирургии для расширения пораженных патологиями артерий. Благодаря увеличению в диаметре, они поддерживают стенки суженных сосудов и обеспечивают кровоток.

При ишемической болезни сердца, атеросклерозе, поражениях коронарного русла стенты покрывают лекарством. При контакте со стенками сосудов оно препятствует росту ткани в местах его повреждения, однако контакт с лекарством имеет лишь 20 процентов площади патологически измененной стенки сосуда. Для того чтобы обеспечить лечебное действие на остальной площади, приходится использовать чрезмерные дозы препаратов. А при установке таких протезов сосудистая стенка может и вовсе порваться.

- Нашей целью было создать такое покрытие, чтобы обеспечить максимально возможный контакт на всей площади установки стента, - поясняет руководитель центра сосудистой и гибридной хирургии НМИЦ им. Мешалкина Андрей Карпенко. - В результате проведенной научной работы было изготовлено специальное лекарственно-наполненное покрытие для внутрисосудистых стентов и изучена динамика высвобождения внедренного в структуру волокон лекарственного препарата. Управляя структурой волокна и условиями его изготовления, удалось добиться требуемых параметров скорости выделения лекарственного препарата - быстрой на первой стадии, и очень медленной - на второй.

Новое лекарственное покрытие состоит из отдельных волокон, полученных из растворов полимера при попадании их в сильное электрическое поле и укладкой на электрод-коллектор. При использовании этого метода, названного электроспиннингом, в полимерные растворы можно вносить и лекарства. Но самой сложной задачей было добиться высвобождения препарата по заданной программе.

Эксперименты показали, что цикл высвобождения лекарственного препарата в новосибирской разработке занимает не три недели, как у аналогов, а три месяца. Материал покрытия заполняется клетками и органично встраивается в организм. Если при использовании существующих стентов кровоток в течение полугода увеличивается почти в два раза, то в случае новой разработки он растет всего в 1,3 раза за три месяца а потом стабилизируется.