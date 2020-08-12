Почему драка в Барнауле получила резонанс на всю страну

"Двое дерутся - третий не лезь" - эту народную мудрость нередко нарушают. Но если бьют слабого, как не заступиться? Так поступил 40-летний барнаулец Павел Рохлов, когда увидел, что одного избивают трое. Этот порыв привел его к гибели. Михаил Старцев, нанесший роковой удар, обвиняется по ст. 111 ч. 4 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Расследование уголовного дела взял под контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Когда бойцы ММА бьются в октагоне (на фото Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко) - это жестокий, но все-таки спорт. Но почему люди готовы убивать друг друга из-за глупых слов? Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

В крае ежегодно возбуждается несколько десятков дел по 111-й статье и еще полсотни по 109-й ("Причинение смерти по неосторожности"). Во всех этих случаях, если перефразировать название известного фильма, "никто не хотел убивать". Старцев махнул кулаком после того, как Рохлов ударил по лицу Лилию Ворогушину, одну из двух женщин, бывших в компании со Старцевым. Какой будет обычная реакция мужчины, когда спутница после удара летит кубарем? Он ответит. Как правило, не раздумывая, на автомате. Стоявший на прямых ногах Рохлов после бокового наотмашь ударился затылком об асфальт. Кровоизлияние в мозг. Почему эта смерть получила неожиданно широкий резонанс?

Первая причина: драку снимали на смартфоны и выставили на всеобщее обозрение. Вторая - фигуры экс-чемпионки мира по кикбоксингу Ворогушиной и Старцева, которого в соцсетях тут же окрестили "боксером". А били они человека, которого причислили к инвалидам: тот отмахивался предметом, похожим на трость. Спортсмены били инвалида - жареная новость! Третья причина: инцидент стали обсуждать медийные персоны.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заметил по поводу поведения коллег из мира единоборств: "Конечно, нужно помнить, что каждый из нас - это оружие". Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил: "Пьяный ублюдок должен ответить сполна!" Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал следить за ходом расследования: "Убежден, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать!"

Кульминацией комментариев публичных лиц стал пост московского писателя Эркина Тузмухамедова: "В Барнауле известный боксер Михаил Старцев с подругой - чемпионкой мира по кикбоксингу, напившись, начали издеваться над инвалидом. Пьяных спортсменов пытался остановить неравнодушный прохожий Павел Рохлов... Жена Павла просит общественность о максимальной огласке произошедшего". В соцсетях бушевали эмоции, комментаторы не выбирали выражений.

После трагедии местные предприниматели установили на Старом базаре пункт охраны. Фото: Сергей Зюзин/РГ

Однако эмоции улеглись, и стало очевидно, что все не так однозначно. Так, 38-летний Старцев никакой не боксер. Об этом сообщил директор краевого СДЮШОР по боксу "Алтайский ринг" Дмитрий Морозов: "Наши тренеры такого не помнят. Может, немного позанимался в детстве. Но ни за край, ни за город не выступал". Говорят, Старцев, ничего не добившись в боксе, переключился на кикбоксинг, но серьезных успехов за ним не числится. А Ворогушина сейчас имеет статус судьи международной категории по кикбоксингу - как спортсменка она уже "экс".

Точно так же не является инвалидом Дмитрий Лопатин. Как сообщили "РГ" в правоохранительных структурах, инвалидность с него сняли полгода назад (были проблемы со здоровьем после аварии). В тот вечер, сырой и прохладный, по словам сотрудников кафе на Старом базаре, в "летнике" сидела только одна компания из шести человек. И Лопатин начал к ним придираться.

- Он никак не производил впечатления инвалида - ни внешне, ни по разговору, - отмечает один из участников компании. - Матерился, кричал, что у него дружки из криминала. Но я знаю, как беседовать с такими людьми и до драки не дошло.

Увы, приключения бывший инвалид все-таки нашел. Это случилось после того как на такси приехали Ворогушина, Старцев и еще одна женщина, которую бармен запомнил, как блондинку. Лопатин двинулся к троице, и очень быстро вспыхнула ссора. "Инвалид" начал махать тростью с набалдашником с криками; "Я псих! Я больной!" Женщины просили его успокоиться. Но "псих" угодил палкой по шее блондинки, та упала. Завязалась драка.

Дальнейшие события дотошно и чуть ли не покадрово реконструировали журналисты "Вести-Алтай", благодаря съемкам, которые вела компания, сидевшая в "летнике". Показателен закадровый комментарий одной из девушек: "Он выпрашивал!" Лопатина свалили с ног и продолжили бить. И тут в конфликт вмешался Рохлов. До трагедии могло не дойти. Но в толпу врезалась жена Павла, и это стало точкой невозврата. Бармен, вызвав полицию, кинулся оказывать первую помощь лежавшему без движения Павлу.

Итоги печальные. Погиб ни в чем не повинный человек. Другой получит срок. У Рохлова осталось трое детей от двух браков. У Старцева две дочки. Еще одним пострадавшим вполне можно считать бармена. 28-летний парень честно рассказал журналистам все, что увидел и услышал. После чего на него обрушились с оскорблениями и угрозами скорые на словесную расправу пользователи соцсетей.

А через два дня после гибели Рохлова бармену позвонили с федерального телеканала - звали в Москву на ток-шоу, обещали хороший гонорар. Он отказался. Впрочем, не удивлюсь, если передача все-таки выйдет - желающих поговорить на телеэкране об этой трагедии хватает. Как и желающих посмотреть.

Вопросы остались...

Проклятый "шукшинский" вопрос: что же с нами происходит? Почему люди охотно верят любым слухам и не хотят сначала подумать, а потом делать выводы? Почему порядочные и честные поступки, многие стали воспринимать как аномалию? Почему стало нормой выставлять напоказ свою беду и пытаться извлекать из горя дивиденды? И почему провокаторы выходят сухими из воды? По словам юристов, человеку, спровоцировавшему смертельную драку, по закону ничего серьезного не грозит.

Прямая речь

Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю:

- В связи с широким общественным резонансом уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям каждого лица, принявшего участие в драке.