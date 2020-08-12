В Кузбассе из-за активного распространения коронавируса режим повышенной готовности продлен до конца августа. В пяти городах области уже вернули отмененные ранее ограничения.

В Новокузнецке, Мысках, Осинниках, Калтане и Междуреченске предприятиям общепита вновь разрешено обслуживать клиентов только на летних верандах и террасах или отпускать еду на вынос, доставлять по заявкам. Культурно-досуговые учреждения, летние кинотеатры, хореографические кружки и секции, а также спорткомплексы с бассейнами и фитнес-залами закрываются. Тренироваться можно только на свежем воздухе либо онлайн. Все соревнования отменены, за исключением матчей чемпионата России по регби среди команд Высшей лиги, которые пройдут в Новокузнецке без зрителей. И МФЦ снова принимают посетителей только по предварительной записи.

Областной оперативный штаб пошел на возврат ограничений из-за устойчивого роста количества зараженных COVID-19 в последние недели. Как считает главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс, причина - в тотальном несоблюдении масочного режима. Типичная картина: в переполненной маршрутке в час-пик и пассажиры, и водитель - все без масок. Как и большинство покупателей в магазинах.

Между тем ежедневно в регионе прибавляется почти по сотне зараженных. В антилидерах - города Междуреченск и Новокузнецк, где были выявлены очаги распространения инфекции в домах престарелых и инвалидов, а также в детских оздоровительных лагерях. Именно в Междуреченске введены наиболее жесткие ограничения. Из магазинов не закрыты только самые мелкие, торгующие товарами первой необходимости. Работа аттракционов и салонов красоты вновь приостановлена.

В таком режиме пять кузбасских городов проживут как минимум до 20 августа. Также по всей области до конца лета будут проводиться рейды для контроля соблюдения масочного режима. Нарушителям грозят штрафы, гражданам - от тысячи до тридцати тысяч рублей, субъектам бизнеса - от десяти тысяч до трехсот тысяч рублей. Как подчеркнул Евгений Окс, сейчас важно подготовиться к 1 сентября. Не изменится к лучшему эпидситуация - учебный год вовремя не начнется. Учитывая, что более семидесяти заболевших - школьные учителя.

- Если мы позволим эпидемии развиваться бесконтрольно, нам придется к двум с половиной тысячи "ковидных" коек, почти семьдесят процентов которых уже занято, добавить еще столько же, - отметил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин, только что сам переболевший коронавирусной инфекцией. - Но чем больше мы добавим, тем меньше возможностей останется для оказания медицинской помощи всем остальным, в том числе тяжелым пациентам.

Во вторник к пяти городам Кузбасса, где вернули ограничения, добавился Белово. Несколько дней назад глава этого города Алексей Курносов сообщил, что заразился коронавирусом.

А как у соседей?

В Алтайском крае возобновили оказание плановой медицинской помощи и открыли детские сады. Правда, полное восстановление медпомощи будет проходить постепенно. На первом этапе начато проведение профосмотров, диспансеризации и прививок, наблюдение пациентов, перенесших тяжелые состояния и страдающих хроническими заболеваниями. А также возобновлено оказание стоматологической помощи. И не во всех больницах, а только в 51 медучреждении в 37 городах и районах края (всего в регионе 69 муниципалитетов).

- На втором этапе объем плановой помощи будет расширен, а на третьем - полностью восстановлен, - отметили в минздраве региона. - Переход на следующий этап возможен не ранее чем через четырнадцать дней при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. Если ситуация ухудшится, то ограничения придется возобновить.

Детские сады вернутся к штатному режиму работы быстрее. По словам начальника отдела организации общего образования минобрнауки Алтайского края Натальи Полосиной, дошкольные учреждения начали принимать детей с 10 августа и в течение текущей недели должны заработать все детские сады. До этого в регионе действовали только дежурные группы для работающих родителей, кому не с кем оставить ребенка.

Подготовила Татьяна Кузнецова, Барнаул