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12.08.2020 11:20
Рубрика: Власть

В Новосибирске обновят автопарк Советского района

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На маршруты в Советском районе Новосибирска до конца года выйдут пятнадцать новых автобусов.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как отметил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании по вопросам работы муниципального предприятия "ПАТП-4", развитие городского общественного транспорта в приоритете.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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- Основное наше предприятие наземного транспорта - это ПАТП-4. В 2016 году мы вплотную занялись его оздоровлением. За четыре года на восстановление МКП направлено около 300 миллионов рублей, - сказал глава города.

За это время по поручению мэра на предприятии проведена реконструкция помещений: восстановлены все боксы, ремонтная база, моечный комплекс.

Однако для дальнейшего развития ПАТП-4 необходимо обновление подвижного состава. Большинство машин имеет 100-процентный износ, автобусы бесконечно ремонтируют, мастера собирают один из двух.

- Дальше так продолжаться не может, - заявил мэр Анатолий Локоть. - Сейчас появляются определенные финансовые возможности, и мы в декабре планируем получить 15 новых автобусов, которые выйдут на рейсы в Советском районе. В дальнейшем мы намерены заменить минимум 100 машин, они будут обслуживать все муниципальные маршруты.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

По информации пресс-центра мэрии, партию автобусов планируется закупить на средства, выделенные Новосибирску по проекту "Народный бюджет". Город получил из областного бюджета 100 миллионов рублей. Новосибирцы во время голосования по поправкам в Конституцию РФ могли проголосовать за направления, нуждающиеся в поддержке. Большинство высказалось за развитие общественного транспорта.

Некоторое время назад муниципалитет обновил подвижной состав, который занимается международными и междугородними перевозками.

Справка "РГ"

МКП "Пассажирское автотранспортное предприятие № 4" обслуживает десять областных, межрегиональных и международных маршрутов, а также 15 городских и три пригородных (сезонных) маршрута - в Советском и Первомайском районах. В парке предприятия насчитывается 129 автобусов. В связи с высоким износом техники в 2019 году списано шесть автобусов, еще столько же - в 2020 году.

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