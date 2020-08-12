В Новосибирской области поддержат социальные проекты предприятий

Развитие социальной инфраструктуры в жилом районе Пашино и поселке Гвардейский Новосибирска - пример эффективной работы, направленной на улучшение жизни людей. Не последнюю роль в этом играет завод "Искра".

Участие предприятий в развитии социальной сферы сегодня активно поддерживает правительство региона. Об этом сказал губернатор Андрей Травников в ходе знакомства с социальными проектами, которые реализуются на этой территории.

Вместе с исполнительным директором завода "Искра" Сергеем Кондратьевым, председателем Законодательного собрания области Андреем Шимкивом губернатор посетил поликлиническое отделение городской больницы № 4 в поселке Гвардейский.

Благодаря помощи завода "Искра" у медиков всегда есть необходимые средства индивидуальной защиты, ведется ремонт помещений медучреждения. Особенно эта поддержка была ощутима во время пандемии коронавируса.

Командир ракетной дивизии, генерал-майор Юрий Десюк рассказал Андрею Травникову, что многое делается совместно с "Искрой".

Сейчас на предприятии восстановлен медицинский кабинет. В планах - обеспечить работу терапевта, гинеколога, открыть стоматологию. Глава региона оценил такой подход.

В школе № 34 завершается подготовка к новому учебному году. При участии предприятия "Искра" выполнен ремонт помещений - гардероба, столовой, спортивного зала, приобретено необходимое оборудование. В рамках федерального проекта по развитию цифровой образовательной среды ведется установка системы контроля управления доступа, дополнительных камер наблюдения, оборудования и коммуникаций

Андрей Травников поддержал инициативу по строительству новой пристройки к зданию образовательного учреждения. По оценкам специалистов, это существенно увеличит площадь школьного здания и позволит организовать обучение в одну смену.

При осмотре детского сада "Антошка" руководители дошкольного образовательного учреждения сообщили главе региона, что они готовы приступить к работе в обычном режиме уже в августе.