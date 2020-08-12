В Сибири мужчина убил пенсионеров, за ограбление которых попал в колонию

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего жителя села Блючанское Новосибирской области. После освобождения из колонии он убил чету пенсионеров, свидетельствовавших против него в суде.

Тела 67-летнего мужчины и его 69-летней сожительницы были обнаружены после ликвидации пожара в частном доме. На них были следы насильственной смерти - травмы и ножевые ранения. По подозрению в убийстве пенсионеров сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, который признался в содеянном. В 2013 году он был осужден за имущественные преступления в отношении убитых.

- Освободившись из мест заключения, злоумышленник решил отомстить пенсионерам за то, что в свое время они дали изобличающие его показания, - сообщает СУ СК по Новосибирской области.

Ночью сельчанин выпил, проник в дом к потерпевшим и начал предъявлять им претензии. В ходе выяснения отношений он нанес хозяину несколько ударов ножом, а его сожительницу избил табуретом по голове. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом и ушел.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ - "Убийство двух лиц". Следствие ходатайствует об аресте задержанного.