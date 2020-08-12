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12.08.2020 13:13
Рубрика: Власть

В Томской области завершат дорожный ремонт до 1 сентября

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил завершить дорожно-строительные работы в регионе до 1 сентября.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Об этом губернатор сказал во время открытия Дня главы муниципального образования, который прошел онлайн. Сергей Жвачкин обратил внимание участников видеосвязи на то, что дорожно-ремонтная кампания не останавливалась ни на день, несмотря на режим ограничений.

По данным пресс-службы областной администрации, в этом году бюджет регионального дорожного фонда составляет более восьми миллиардов рублей. Всего ремонтными работами охвачены порядка 300 километров дорог, в том числе 183 километра будут обновлены по национальному проекту, еще 100 километров - по областной программе.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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Как отметил Сергей Жвачкин, в числе крупнейших дорожных объектов этого года - строительство большой транспортной развязки на 76-м километре и реконструкция дороги Камаевка - Асино - Первомайское.

- В результате активной работы в Москве мы получили на оба проекта дополнительное финансирование. На завершение транспортной развязки по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделено 650 миллионов рублей и еще полмиллиарда - на продолжение реконструкции трассы Камаевка - Асино - Первомайское, - сообщил губернатор.

Что касается исполнения областной программы "Дороги", реализация которой началась в 2016 году по инициативе главы региона, то каждый год на ремонт местных дорог муниципалитеты получают из регионального бюджета полмиллиарда рублей.

Губернатор напомнил, что в этом году на ремонт местных дорог с учетом вклада муниципалитетов направлено почти 570 миллионов рублей.

- И это не только ремонт ста километров дорог, но и обустройство 4,5 километра пешеходных дорожек и 18 пешеходных переходов, - заметил Сергей Жвачкин.

В передовиках дорожного ремонта-2020 губернатор назвал города Северск и Кедровый, Парабельский, Верхнекетский, Шегарский, Кожевниковский и Тегульдетский районы. Однако в Томском, Молчановском и Александровском районах дела обстоят хуже. Работы завершены, но их приемка идет очень медленно.

- Я прошу глав обратить внимание на темпы, и, конечно, на качество работ, о котором нельзя забывать в угоду срокам, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Также губернатор потребовал ускорить выполнение работ по нацпроекту "Жилье и городская среда". На эти цели из бюджетов всех уровней в 2020 году направлено 440 миллионов рублей. Планируется отремонтировать и благоустроить 56 парков и скверов.

- В следующем году я запрещу заключать контракты на благоустройство со сроком исполнения работ в октябре. По-хорошему все работы, включая ремонт дорог, должны быть завершены до 1 сентября. В противном случае работа просто не будет оплачена, - резюмировал губернатор.

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