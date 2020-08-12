Археологи нашли два древних могильника под Ставрополем

Археологи обнаружили два новых могильника на территории Татарского городища, которое расположено в окрестностях Ставрополя. Рядом с ними также нашли остатки строений и дорог, сообщила специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Ставропольского государственного музея-заповедника Ольга Брилева.

Она заявила, что к моменту начала новых археологический работ было известно о четырех могильниках в Татарском городище. Сейчас обнаружились еще два. А протяженность сети древних дорог вокруг них - несколько километров.

- Напротив первого могильника через реку мы обнаружили еще один, а второй найден на востоке от первого городища на соседнем склоне. Также обнаружены остатки строений, - заявила во время онлайн лекции Брилева.

В дальнейшем ученые займутся более детальным изучением находок. На территории археологического памятника поиски древних объектов будут продолжены.

Справка "РГ"

Татарское городище - крупнейший памятник археологии Предкавказья. На площади в 200 гектаров сохранились склепы, остатки жилых и военных построек сразу нескольких исторических периодов - кобанского, скифского, сарматского и хазарского. Датируются находки с VIII века до нашей эры до X века нашей эры.