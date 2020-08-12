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12.08.2020 16:21
Рубрика: Происшествия

В горах КБР автомобиль упал в реку, водитель погиб

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сегодня рано утром в реку сорвался автомобиль. Как сообщили в ГУ МЧС республики, водитель погиб на месте.

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- Поступила информация, что с автодороги А-158 между Тырныаузом и селом Былым в реку Баксан сорвался автомобиль LADA Priora. В 7.55 его извлекли из поймы, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Автомобиль доставали сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Водителя обнаружили в салоне. Как уточнили в ГУ МЧС, это мужчина 1986 года рождения. Тело передали следственно-оперативной группе для установления причины смерти.

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