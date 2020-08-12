81-летний калининградец выиграл суд с коммунальщиками

81-летний калининградец Виктор Павлов выиграл суд у теплоснабжающей компании. Теперь плату за отопление будут рассчитывать по справедливости не только истцу, но и его соседям. Более сорока семей, в квартирах которых установлены тепловые счетчики, смогут ежемесячно экономить полторы-две тысячи рублей.

Возмутительный подход

За право использовать счетчик Виктор Иванович борется несколько лет (затяжной спор с коммунальщиками мы описывали в "РГ-Неделе" от 15.05.2019). Павлов живет в Светлогорске в 60-квартирном доме на Новой улице. Здание в 2008 году приняла в эксплуатацию администрация города. Его застройщик обанкротился, оставив после себя недоделки.

В доме есть собственный тепловой пункт, кроме того, в каждой квартире существует техническая возможность установки индивидуальных приборов учета (ИПУ). Такая система отопления квалифицируется как система самостоятельного производства тепла. Однако из-за банкротства застройщика квартиры на момент приемки дома не оборудовали индивидуальными тепловыми счетчиками. Две трети жильцов установили приборы учета самостоятельно, треть решила обойтись без них.

Владельцы ИПУ до 2012 года платили за тепло ровно столько, сколько тратили (плюс несущественные расходы на содержание общедомового имущества). У Виктора Павлова в зависимости от времени года выходило от 500 до 1500 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру площадью 70 квадратных метров.

Но в 2012 году вступила в силу новая редакция федеральных "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах". Изменения таковы: даже если один-единственный житель многоквартирного дома не поставил счетчик или вывел действующий прибор из строя, можно не принимать во внимание все остальные ИПУ в доме. Считываются только показания общедомового счетчика, а потом эта сумма делится между соседями в зависимости от метража.

Владельцам индивидуальных счетчиков, живущим в доме на Новой улице, платить по общим правилам оказалось невыгодно. Им начали ежемесячно насчитывать за тепло по три-четыре тысячи рублей и более. Однако Виктора Ивановича возмутили не столько подросшие коммунальные платежи, сколько сам подход, дискредитирующий идею энергосбережения. Павлов, большую часть жизни проработавший старшим механиком на плавучих базах и транспортных рефрижераторах, не понаслышке знает, как важно экономить энергию.

Поделили "по-братски"

В 2019 году "Правила предоставления коммунальных услуг" опять отредактировали. Тогда же дом на Новой улице перешел на прямые расчеты с теплоснабжающей организацией - районным водоканалом. Райводоканал начал применять новый порядок расчета - его Минстрой РФ специально разработал для жилых зданий с центральным отоплением, где есть общедомовой прибор учета тепловой энергии, но не все квартиры оборудованы индивидуальными счетчиками. Однако напомним: дом на Новой улице не относится к зданиям с центральным отоплением, он самостоятельно производит тепло.

Поэтому справедливость не восторжествовала. Да, владельцам ИПУ начали выставлять счета за отопление в зависимости от показаний индивидуальных счетчиков (то есть приборы учета наконец-то заработали!). Однако остальным жильцам платежи рассчитывали на основании показаний ИПУ соседей и метража квартир. В результате те, кто экономил энергию, и те, кто регулировал температуру с помощью форточек, платили за "индивидуально израсходованное тепло" примерно одинаково.

При таком подходе неминуемо образуются огромные общедомовые расходы - их делят между всеми жильцами "по-братски". Разница с предыдущим порядком расчета, согласно которому показания общедомового счетчика просто распределяли по квартирам, в общем-то невелика. Виктор Павлов с новым положением дел не согласился и пошел в суд.

- Согласно "Правилам предоставления коммунальных услуг", при самостоятельном производстве тепла должны применяться иные формулы, нежели при централизованном отоплении, - поясняет Виктор Иванович. - Для квартир, оборудованных ИПУ, плата за отопление в таком случае должна рассчитываться по показаниям счетчика - плюс общедомовые расходы по нормативам. Для квартир без ИПУ расчет идет по отдельной формуле пропорционально площадям. В результате те, кто экономит энергию, будут платить меньше тех, кто не выключает батареи даже летом. Это правильный подход, поскольку он побуждает жильцов бережно расходовать ресурсы.

Тепло производим сами

Светлогорский городской суд решил удовлетворить требования Виктора Павлова. Районный водоканал и городской расчетно-кассовый центр обязали начислять плату жильцам дома на Новой улице по формулам, применяемым при самостоятельном производстве тепла. Ответчики не стали обжаловать решение.

- Доводы представителей ответчиков о том, что теплопункт подключен к центральной сети, а также ссылки на техпаспорт не являются основанием для отказа Виктору Павлову в иске. Ведь указанные доводы опровергаются фактическими обстоятельствами, установленными судом, и доказательствами, которые представил истец, - отмечает представитель Светлогорского городского суда Марина Аитова.

Сейчас жильцы квартир, оборудованных индивидуальными счетчиками, могут подать отдельные иски и потребовать произвести перерасчет за прошлые годы.

- Но мне важна не экономия денег, а экономия ресурсов и соблюдение требований закона, - подчеркивает Павлов. - Применяемые ранее методики расчета нарушали множество пунктов и статей федеральных "Правил предоставления коммунальных услуг", Жилищного кодекса РФ, законов РФ "Об энергосбережении" и "О защите прав потребителей". Жаль только, что решение суда касается исключительно нашего дома. Соседние дома оказались в схожей ситуации - у кого-то есть счетчики, у кого-то нет, а считают всем одинаково. Но жильцам других домов, если они захотят добиться справедливости, придется подавать отдельные иски.

Комментарий

Сергей Шерстюк, директор некоммерческого регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ:

- Замечательно, что суд встал на сторону Виктора Павлова. Но это решение можно назвать частным. В то же время остается нерешенной проблема сотен домов, которые действительно подключены к центральной системе отопления и в которых не все квартиры оборудованы индивидуальными тепловыми счетчиками. Жильцам таких домов, даже если они экономят энергию, продолжают выставлять огромные счета за общедомовое тепло. Это противоречит и здравому смыслу, и жилищному законодательству.

Дело в том, что с января 2017 года жильцы многоквартирных домов получили право рассчитываться за общедомовые нужды по нормативу, который утверждают региональные власти. Это касается и жилых зданий, частично оборудованных индивидуальными тепловыми счетчиками. Собственникам следует провести общее собрание и решить, как они будут оплачивать общедомовые нужды. Рекомендую выбрать норматив, а копию решения собрания отправить в управляющую компанию, министерство регионального контроля и ресурсоснабжающую организацию, если с ней заключен прямой договор.

Плата за общедомовые нужды по нормативу в нашем регионе исчисляется десятками рублей, тогда как по формулам жильцы платят тысячи. Разумеется, управляющие компании пытаются всячески замолчать эту информацию и избежать ситуаций, при которых жильцы выбирают норматив. Ведь разница между реально потребленными ресурсами и нормативами ложится на УК.

В идеале для максимальной экономии тепла в каждом таком доме необходимо установить узлы погодного регулирования с датчиками температуры наружного воздуха. А региональному министерству строительства и ЖКХ можно рекомендовать своевременно пересматривать действующие нормативы потребления коммунальных услуг.