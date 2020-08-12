Администрация Архангельска утвердила официальный дизайн-код города. Это свод правил по размещению и оформлению информационных конструкций - вывесок, баннеров и других.

Сегодня на зданиях Архангельска много аляповатой навязчивой рекламы. Этот "визуальный шум" скрывает красоту города. Ведь одна неправильная вывеска может испортить целый архитектурный шедевр.

Ознакомиться с дизайн-кодом на сайте горадминистрации может любой житель Архангельска. Это не скучный документ, а яркая презентация с фотопримерами. Правила изложены так четко и понятно, что в них легко разберется даже непрофессионал.

Дизайн-код делит все городские пространства на три категории. Самые строгие правила устанавливаются для первой, где преобладают историческая застройка и пешеходные зоны: это Чумбаровка, набережные Северной Двины и Георгия Седова. К третьей категории - окраинам с автомагистралями - требования помягче. Самая большая часть города входит во вторую категорию - это жилые кварталы с дворовыми территориями.

Правила определяют все нюансы, вплоть до шрифтов и размеров букв на вывесках. К примеру, нельзя наносить изображения и надписи прямо на поверхность фасадов. Вывески также не должны перекрывать карнизы, лепнину и прочие архитектурные элементы.

- У города наконец появился документ, который позволит предпринимателям и организациям принять правильное решение по внешнему виду и размещению вывесок, - отмечает главный архитектор Архангельска Александра Юницына. - Дизайн-код устанавливает единые для всех требования, которые будут обязательны к исполнению. Правила благоустройства гласят, что все вывески размещаются по согласованию с городским департаментом градостроительства. Прежде отказы в согласовании основывались только на мнении специалистов. Теперь мы сможем ссылаться на конкретные положения дизайн-кода.

Активные горожане в целом положительно оценили сам факт его появления.

- Любому городу нужен дизайн-код, правовой документ - это всегда хорошо, - считает архангелогородец Федор Медведев. - По нему гораздо проще понять, что такое хорошо и плохо. Жаль, что дизайн-код Архангельска затрагивает только вывески, в других городах предусмотрено много других аспектов. Но начало положено, и надеемся, что теперь визуального мусора в городе станет меньше. Только для этого требуются жесткий контроль и ответственность за неисполнение правил.

По словам Александры Юницыной, правовой вопрос также будет решаться.

- Администрация города выступит с инициативой о введении административной ответственности за размещение несогласованных вывесок. Предполагается, что такая норма появится в областном законе об административных правонарушениях, - подчеркивает главный архитектор.

При этом дизайн-код не станет догмой, которая перечеркивает любую инициативу. В особых случаях от правил можно будет отойти - например, если речь идет о вывесках на театрах или концертных залах.

Но большинство архангельских зданий должны соответствовать дизайн-коду. До введения административной ответственности у владельцев вывесок и прочих конструкций есть время исправить ошибки и предложить городу верное решение.