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12.08.2020 17:17
Рубрика: Общество

Драка двух белых медведей на Новой Земле попала на видео

Текст: Марина Ледяева

На мысе Желания Новой Земли фотоловушка национального парка "Русская Арктика" сняла ссору белых медведей из-за добычи.

Как сообщили в нацпарке, море выбросило на берег тушу мертвого моржа, и на это место повадились ходить медведи. Разборки, переходящие в драку, и совместная трапеза двух особей попали в объектив фоторегистратора.

Фото: vk.com
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- На записи видно, как два взрослых самца выясняют между собой отношения, выстраивают иерархию, решают, как они будут вместе поедать этого моржа, - пояснил заместитель директора нацпарка "Русская Арктика" по научной работе Иван Мизин. - Думаю, этой добычи хватит на несколько медведей, чтобы они набрались сил на пару месяцев неблагоприятного в плане пищевых ресурсов летнего сезона.

Всего на мысе Желания работают четыре фотоловушки. Они помогли понаблюдать за норой песца, подтвердить гнездование краснокнижной черной казарки и обнаружить новую для этих мест птицу - лугового чекана.

До конца августа на Оранских островах - в южном кластере "Русской Арктики" - с помощью WWF России установят сразу 15 регистраторов для наблюдения за лежбищем моржей. Затем "моржовые" фотоловушки появятся и в северном кластере - на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.

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