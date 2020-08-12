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12.08.2020 18:18
Рубрика: Экономика

Роща стала чащей

С начала года в России восстановлено 350 тысяч гектаров леса
Текст: Антон Дерябин, Никита Зайков, Екатерина Петрова, Александр Филимоненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
С начала года регионы в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" потратили на проведение лесохозяйственных работ, закупку спецтехники и оборудования 5,2 млрд рублей, рассказали "РГ" в Минприроды России. Это 77% от общего объема средств, который заложен в проекте на 2020 год (всего 6,6 млрд рублей).
Лесные культуры (искусственно восстановленные посадкой или посевом леса) выживают далеко не всегда. Фото: РИА Новости Лесные культуры (искусственно восстановленные посадкой или посевом леса) выживают далеко не всегда. Фото: РИА Новости
Лесные культуры (искусственно восстановленные посадкой или посевом леса) выживают далеко не всегда. Фото: РИА Новости

В этом году предусмотрено восстановление 1,1 млн га площадей. Работы уже проведены на площади около 350 тыс. га, сообщил "РГ" заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. Этот показатель на 33 га выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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"Проблем с выполнением поставленных в этом году задач не ожидается. Весенние работы по восстановлению леса продолжались в установленные сроки лесопосадочного сезона. Сотрудники лесных хозяйств придерживались рекомендаций по профилактике распространения коронавируса", - заявил Аноприенко. При этом основной объем работ по лесовосстановлению из-за климатических условий придется на осень.

Больше всего лесов планируется восстановить в этом году в Сибирском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. Как уточнили в минприроды, в числе регионов-лидеров - Иркутская область (почти 57 тыс. га), Вологодская область (30 тыс. га), Красноярский край (28 тыс. га), Архангельская область (19 тыс. га), Костромская область (17 тыс. га) и Хабаровский край (15 тыс. га).

В Нижегородской области пандемия не повлияла на планы властей провести уход за лесными культурами на площади 42 тыс. га в рамках нацпроекта "Экология". "Необходимые агротехнические работы уже проведены на половине этих территорий. В целом же реализация федерального проекта "Сохранение лесов" позволит реально обеспечить к 2024 году баланс выбытия и воспроизводства лесных насаждений. Первые результаты работы по проекту "Сохранение лесов" в Нижегородской области это подтверждают", - заявил губернатор региона Глеб Никитин. Лесные культуры к концу июля в области посадили почти на четырех тысячах гектаров при годовом плане в 4848 га, всего в 2020 году в регионе запланировано восстановить лес на площади 13,4 тыс. га.

На естественное восстановление горельников уходит в среднем 5-10 лет, но если производить их расчистку с последующей посадкой лесных сеянцев, срок восстановления можно сократить до трех лет. Речь идет обо всех основных видах древесных пород. В специализированных хозяйствах области в промышленных целях выращиваются ценные древесные породы: сосна, ель, лиственница, дуб. Их товарные качества самые высокие - нижегородская древесина пользуется спросом не только в области, но и в других регионах. "К 2030 году почти половина посадок должна производиться сеянцами и саженцами с закрытой корневой системой, выращенными по контейнерным технологиям. Это одна из главных задач по воспроизводству лесов на ближайшее десятилетие, - говорит директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев. - Главное преимущество такого посадочного материала - высокий процент приживаемости. К тому же сеянцы с закрытой корневой системой, высаженные в осенний период, показывают такие же результаты приживаемости, как и посаженные весной - на качество их произрастания не влияют погодные и температурные условия".

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В регионе работает "Семеновский спецсемлесхоз" - специализированное учреждение по выращиванию посадочного материала, в том числе из семян с улучшенными наследственными свойствами. Он дает до 1,5 млн сеянцев с закрытой корневой системой ежегодно, а к 2024 году этот показатель планируется довести до 4 млн, что полностью соответствует требованиям федерального проекта.

В Новосибирской области запланированные на 2020 год мероприятия по искусственному лесовосстановлению выполнены уже полностью. По данным на конец июля, искусственное лесовосстановление проведено на площади 1252 га - и это уже 100% годового плана. Всего же лесовосстановительные работы в рамках нацпроекта затронут свыше 5,8 тыс. га. Это на 2,5 тысячи гектаров меньше, чем в прошлом году, однако в 2019-м был сделан большой задел: соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений составило почти 223%.

Почти выполнен план и по посеву семян лесных растений - в этом году для этого требуется 2,8 тонны семян. Для их высадки в питомниках подготовлено 8 га, и 86% этой площади уже засажено. Предстоящей осенью еще на 1,3 га будет посеяна сосна сибирская кедровая, и план будет закрыт. Часть семян в этом году была взята из специального областного страхового фонда, и они были высажены в питомниках Тогучинского и Маслянинского лесхозов.

Больше всего лесов планируется восстановить в этом году в Сибирском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах

Решительный шаг региональные власти намерены сделать для борьбы с незаконными рубками на территории Караканского бора - в ближайшее время он должен получить статус природного парка, и сейчас для этого разрабатывается "дорожная карта". "Ленточный бор (бор, который тянется вдоль рек. - "РГ") для Сибири вообще и для такой урбанизированной области, как Новосибирская, в частности - явление уникальное, требующее бережного сохранения, - подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников. - Если мы собираемся создавать здесь территорию для комфортной жизни людей, то жесткий режим заповедника вводить нельзя. Хотелось бы, чтобы у этой территории развивался и туристический потенциал".

В Бурятии в этом году появился новый тепличный комплекс. "В нем планируется получить более 300 тыс. сеянцев сосны с открытой корневой системой и 16 тыс. с закрытой, - рассказала государственный лесной инспектор республики Арюна Цыбикова. - По нашим расчетам, тепличными соснами можно будет восстановить более 90 га леса". Сеянцы с закрытой корневой системой бурятские специалисты высадили впервые, организовав за ними особый уход. В теплице они растут в два раза быстрее, чем в открытом грунте, и уже осенью их можно будет перенести на лесные территории, по которым прошли пожары.

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