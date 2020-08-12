В 2024 году для посетителей станут доступны отреставрированные форты Кроншлот, Петр Первый и Император Александр I, а к 2025 году форт Император Александр I и Кронштадт свяжет всепогодная канатная дорога. Исторические фортификационные сооружения войдут в состав уникального музейно-исторического парка "Остров фортов", первая очередь которого открылась в Кронштадте.

Смысловым и архитектурным центром нового парка является Аллея Героев российского флота - своеобразная дорога памяти, которая рассказывает как о трехвековой истории российского флота в целом, так и о деяниях конкретных героев-моряков. Их выбрали по итогам народного интернет-голосования, в котором приняли участие 80 тысяч человек из 50 стран мира, в числе отобранных - Ушаков, Крузенштерн, Беллинсгаузен, адмиралы советского флота Горшков и Кузнецов, чьи имена сегодня носят современные корабли ВМФ России. Открывает аллею экспозиция, посвященная Петру Первому - основателю российского флота, символом его героической эпохи выбран корабельный штурвал. Это и символ лидера - капитана, ведущего свой корабль сквозь бури и штормы, и отсылка к биографии Петра Великого, который лично занимался и строительством, и вождением кораблей. А завершает дорогу декоративный водопад, на гладкой поверхности которого размещен современный корабль ВМФ России, а в глубине - подводная лодка. Вместе они символизируют современный этап ВМФ России.

- Это первый шаг, сделанный к возрождению истории для того, чтобы не только подрастающее поколение, но и все мы с вами помнили, откуда есть пошел флот российский, - отметил главком ВМФ Николай Евменов, который принял участие в открытии парка. - Кронштадт - это центр сосредоточения военно-морской истории и исторически, и логически.

Вскоре на территории парка появятся инженерный центр и Океанариум

Мемориальную часть парка дополняют Маяк памяти, на котором увековечены имена 200 героев-моряков начиная с эпохи Петра Первого и до наших дней, и Сад памяти - 54 ивы, 20 яблонь и 15 сосен, по замыслу авторов концепции парка, послужат "живым напоминанием о военных медиках, отдавших свои жизни при исполнении воинского и врачебного долга во время войны".

Только просветительской функцией роль нового "острова" не ограничивается. Здесь есть детские площадки и тихие зоны релакса, веревочный парк и панорамные качели, пруд и фуд-корт. Основная тема оформления - морская: например, скамейки выполнены в виде лодочек.

- Мы постарались учесть основные потребности будущих посетителей парка, предусмотрели развлекательную и обеспечивающую инфраструктуру, подготовили программу мероприятий выходного дня, - рассказала член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу. - Мы рассчитываем, что парк станет постоянной точкой притяжения, что будет способствовать успешной реализации его просветительских и воспитательных функций, связанных с продвижением российского военно-морского флота и популяризацией его истории.

В дальнейшем на территории парка появятся инновационно-инженерный центр и Океанариум - образовательно-развлекательный комплекс с музеем флоры и фауны северных морей в России, яхтенная марина и морской порт. А уже сейчас здесь функционирует Всесезонный учебно-спортивный палаточный комплекс "Лагерь настоящих героев", задача которого - физическое развитие и патриотическое воспитание детей и подростков. Площадь комплекса - 4,3 гектара, он рассчитан на 160 детей в смену. Этим летом лагерь смог принять первых героев.

Справка "РГ"

Комплекс оборонительных сооружений вокруг Петербурга начал возводить Петр Первый буквально через год после основания Северной столицы, в 1704 году. Вплоть до начала Первой мировой войны форты Кронштадта сохраняли свое прямое назначение, сегодня они образец фортификационного искусства мирового значения. Приспособление фортов под музейно-выставочную функцию ведется в соответствии с концепцией развития Кронштадта как города-музея и создания историко-культурного кластера на острове Котлин.