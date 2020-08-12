Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд "Стриж"

С 21 августа между Петербургом и городами Поволжья начнет ходить новый поезд "Стриж", состав сможет развивать скорость до 200 километров в час, конечной точкой станет Самара, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Время в пути из Петербурга до Самары составит порядка 19 часов. Сейчас поезда доезжают до Самары в среднем за 35 часов. Известно, что в августе "Стриж" будет из Петербурга отправляться по нечетным дням, а в обратный путь состав станет уходить по четным числам.

Маршрут "Стрижа" пройдет через Москву, Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород, а также, Арзамас, Самару и Сызрынь.

Большинство вагонов в "Стриже" сидячие, они будут разные, первого и второго класса. Пассажирам обещают индивидуальное освещение у каждого кресла, аудио- и видеосистему, розетки, где можно зарядить мобильный телефон, а также индивидуальные столики.

Пассажиры, желающие выспаться, смогут купить билет в вагон класса "Люкс". По сути, это вагоны СВ, причем, в каждом купе предусмотрен индивидуальный санузел и душевые кабины.