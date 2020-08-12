На Балтийском флоте почтили память погибших подводников "Курска"

На Балтийском флоте 12 августа прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера "Курск".

В Калининграде памятные мероприятия прошли в филиале ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. На "Курске" служили и погибли пятеро офицеров - выпускников этого вуза.

Из последнего похода в Баренцево море не вернулись капитан 3 ранга Андрей Силогава, капитан-лейтенанты Олег Насиковский и Борис Гелетин, старшие лейтенанты Александр Гудков и Сергей Фитерер. На территории филиала академии установлены мемориальные плиты с их именами.

На траурный митинг пришли курсанты, командование филиала, а также родственники и друзья погибших моряков. К мемориальным плитам возложили цветы. Личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом, отдавая воинские почести погибшим героям. В часовне на территории вуза прошла поминальная лития.