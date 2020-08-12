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12.08.2020 17:24

Полгода на покупку квартиры

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 178(8232)
Срок действия неиспользованных жилищных сертификатов в Санкт-Петербурге будет продлен на полгода.

Речь идет о свидетельствах на приобретение жилья со сроком окончания действия с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, уточняют в Смольном.

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В прошлом году сертификаты на общую сумму более восьми миллиардов рублей для приобретения или строительства жилья получили 5 685 петербургских семей. Эти документы необходимо было использовать в течение года. Но из-за пандемии и связанных с ней ограничений люди просто не успели сделать этого.

Согласно порядку, который действовал до сих пор, сертификаты можно было продлить только на два месяца. Теперь решено увеличить срок их действия на шесть месяцев. Эта мера коснется 1 153 петербуржцев. Продление произойдет автоматически.

Жилищные сертификаты выдаются по программам "Молодежи - доступное жилье", "Развитие долгосрочного жилищного кредитования", "Расселение коммунальных квартир". В 2020 году социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений получат 2 396 семей. В бюджете на эти цели предусмотрено четыре миллиарда рублей.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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