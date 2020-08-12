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12.08.2020 17:28
Рубрика: Общество

Победа для Победы

Очистные сооружения на речке Великой реконструируют
Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 178(8232)
О проблеме загрязнения речки Великой и Безымянного ручья, которые протекают по территории Рощинского сельского поселения в Выборгском районе Ленинградской области, "РГ" уже писала дважды - в 2016 и 2018 годах. А борьбу за их чистоту жители поселка Победа начали за три года до первой публикации "По реке плывет... помет".

После того как очистные сооружения в поселке Победа прекратили работать, от жилых домов в реку начали поступать коммунальные стоки, а от птицефабрики - промышленные. В иные дни вода в Великой окрашивалась в красный цвет, а по воде плыли перья. К решению проблемы подключался департамент Росприроднадзора по СЗФО и даже суд. Однако иск прокуратуры против администрации МО "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области был оставлен без рассмотрения.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Передача комплекса очистных сооружений (КОС) в Победе в ведение областного Водоканала произошла к концу 2018 года. Еще фактически полтора года заняло обследование комплекса, но теперь власти Ленинградской области официально объявили, что готовы приступить к улучшению экологической ситуации.

В бюджете текущего года предусмотрены средства не только на капитальный ремонт очистных сооружений, но и на строительство двух новых объектов: канализационной насосной станции и коллектора. Проектно-сметная документация по всем указанным объектам уже готова, сейчас она проходит государственную экспертизу. Реконструкция начнется в октябре, а строительство - в ноябре нынешнего года.

- Проектом предусматривается изменение схемы биологической очистки сточных вод поселка Победа для выполнения современных природоохранных требований, - рассказала корреспонденту "РГ" представитель администрации Ленинградской области Елена Романова, - которая будет включать механическую очистку от грубых загрязнений на шнековых решетках, удаление песка, биологическую очистку сточных вод от органических веществ, в том числе азота и фосфора, с помощью микроорганизмов, а затем доочистку на микрофильтрах и обеззараживание сточных вод при помощи ультрафиолетовых ламп, оснащенных системой самоочистки при помощи ультразвука.

Предполагается, что новая система позволит не только обслуживать жилые дома и предприятия, но и принимать сточные воды из септиков и выгребных ям жителей Победы. Которые известию о начале реконструкции очень рады, но относятся к нему теперь с известной долей скепсиса.

- Нам не раз говорили о том, что средства в бюджет заложены, а разработка проектно-сметной документации ведется, - рассказал корреспонденту "РГ" житель садоводства близ Победы Валентин Туртиа. - Однако до активной фазы работ дело ни разу так и не дошло.

В последнее время ситуация с Великой все же улучшилась. Правда, это не заслуга районных или региональных властей, а инициатива международных экологов, нашедших спонсора, оплатившего несколько грузовиков с щебнем. Камни высыпали на пути прохождения сточных вод фабрики "Ударник", которые сейчас проходят просто по поверхности почвы, создав простейший механический фильтр. Предполагается, что современные фильтры биологической очистки заработают на благо Победы через год - окончание всего комплекса работ запланировано на 2021 год.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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