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12.08.2020 21:04
Рубрика: Власть

Бомбы на дне

Саперы разминируют порт Балтийска
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
Саперам Центра по проведению работ особого риска "Лидер" МЧС России предстоит выполнить сложную и опасную операцию по разминированию. В этот раз им надо будет не просто обезвредить обнаруженный снаряд времен войны, а извлечь тысячи сильно проржавевших смертоносных предметов.

Все боеприпасы находятся на затонувшей немецкой барже. Их очень много. А сама самоходная сухогрузная баржа водоизмещением 1300 тонн находится всего чуть более полутора километров от береговой линии при входе в порт Балтийск.

Фото: пресс-служба ЮВО
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Впервые о находке спасателям сообщили дайверы-любители еще в 2009 году. Обследования показали, что трогать баржу крайне опасно.

- Она покоится на глубине около 17 метров, для сравнения: это чуть больше высоты среднего пятиэтажного дома. При этом баржа разорвана на две части, занесена илом и песком. А десятиметровый промежуток между фрагментами судна покрыт множеством взрывоопасных предметов, подвергшихся сильной коррозии.

При этом еще большее количество смертоносного груза сосредоточено в трюмах, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Но вот теперь пришло время заняться и им. Накануне специальный борт Ил-76 МЧС России доставил в Калининград оборудование для водолазных спусков и глубоководного мониторинга, а также два спецавтомобиля.

До середины сентября подводные саперы обследуют останки и лишь потом приступят к разминированию.

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