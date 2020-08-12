Саперам Центра по проведению работ особого риска "Лидер" МЧС России предстоит выполнить сложную и опасную операцию по разминированию. В этот раз им надо будет не просто обезвредить обнаруженный снаряд времен войны, а извлечь тысячи сильно проржавевших смертоносных предметов.

Все боеприпасы находятся на затонувшей немецкой барже. Их очень много. А сама самоходная сухогрузная баржа водоизмещением 1300 тонн находится всего чуть более полутора километров от береговой линии при входе в порт Балтийск.

Впервые о находке спасателям сообщили дайверы-любители еще в 2009 году. Обследования показали, что трогать баржу крайне опасно.

- Она покоится на глубине около 17 метров, для сравнения: это чуть больше высоты среднего пятиэтажного дома. При этом баржа разорвана на две части, занесена илом и песком. А десятиметровый промежуток между фрагментами судна покрыт множеством взрывоопасных предметов, подвергшихся сильной коррозии.

При этом еще большее количество смертоносного груза сосредоточено в трюмах, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Но вот теперь пришло время заняться и им. Накануне специальный борт Ил-76 МЧС России доставил в Калининград оборудование для водолазных спусков и глубоководного мониторинга, а также два спецавтомобиля.

До середины сентября подводные саперы обследуют останки и лишь потом приступят к разминированию.