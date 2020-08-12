В Архангельске археологи нашли на территории СИЗО старинную дорогу

Рисунок старинной дорожной кладки уникален и не повторяется больше нигде. Фото: УФСИН России по Архангельской области

В Архангельске сотрудники института археологии РАН в ходе изысканий на территории следственного изолятора №1 раскопали старинную дорогу второй половины XIX века.

Как сообщили в региональном УФСИН, археологов пригласили в связи с запланированным строительством нового режимного корпуса СИЗО, чтобы выяснить, нет ли на территории ценных исторических памятников, которые надо сохранить.

Специалисты предположили, что найденная булыжная вымостка служила одним из проездов к жандармерии, которая располагалась в этом районе. По оценкам археологов, схема этой дорожной кладки представляет исторический интерес.

- Каждый мастер создавал вымостку по-своему, - пояснил научный сотрудник института археологии РАН Алексей Беличенко. - И каждая такая находка - это уникальный рисунок, который не повторяется больше нигде.

Обнаруженная дорога не помешает строительству нового корпуса СИЗО, который должен появиться в 2024 году. Но весь процесс будет идти под наблюдением археологов - на случай, если обнаружатся новые артефакты.

Найденный проезд к жандармерии пока аккуратно закопали. Часть булыжников из старинной кладки будет представлена в музее регионального УФСИН.